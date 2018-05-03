Вне игры. Футболисты, для которых чемпионат Беларуси проходит стороной

Вратарь — Сергей ИГНАТОВИЧ (Динамо Мн)



Для голкиперов подолгу находиться на скамейке — явление привычное. Так сказать, издержки специфики амплуа. Потому и выбор на эту позицию у нас велик. А остановимся на Игнатовиче. После отъезда летом 2016-го из Минска Гутора он был основным вратарем «бело-голубых». Равно как и весь второй круг прошлого чемпионата, когда на скамейку усадили Климовича. Сейчас, однако, на последнем рубеже «Динамо» хорош экс-сборник Горбунов — сэйвы, надежность, три «сухие» встречи. Больше — только у БАТЭ.

Источник: Прессбол



Крайние защитники — Алексей РИОС (БАТЭ), Крум СТОЯНОВ (Динамо Мн)



Про таких, как Риос, говорят — везет как утопленнику. Из-за травмы пропустил начало сезона. Восстановился к кубковому матчу с «Неманом», но уж лучше бы пропустил и его. После сурового контакта с Яблонским (не одноклубником) покинул поле на носилках с серьезным повреждением позвоночника. Здоровья!



С болгарином Стояновым минское «Динамо» заключило контракт зимой. Сергей Гуренко тогда говорил: «Хотел игрока на эту позицию. Судя по видеоматериалам и визуальным впечатлениям, парень нам подходит. Надеюсь, станем тем, кого искали. Один из самых быстрых болгарских футболистов. Думаю, усилит левую бровку». Если отталкиваться от товарищеских встреч, Стоянова и вправду рассматривали как игрока если не стартового состава, то ротации — уж точно. Но не все так просто. Пока легионера даже не заявляют на матчи, а на его позиции выступают Быков и Остроух. Гуренко же говорит, что Стоянову нужно время на адаптацию. А еще как контратакующему игроку — пространство, которым «Динамо» располагает на поле далеко не всегда. На сколько затянется адаптация? И не придется ли уже летом уезжать восвояси, как два года назад — его соотечественнику Геневу?



Центральные защитники — Ян АФФИ (Торпедо-БелАЗ), Александр ЯСЮКЕВИЧ (Ислочь)



Ивуариец со славянским именем Ян Аффи пополнил ряды жодинцев летом. Игроком стартового состава стал с ходу и надолго: на фоне отъезда на Кипр Имерекова. Сейчас, однако, связку центральных защитников «Торпедо» составляют Павловец и капитан Дмитрий Климович. На лавке — даже один из любимчиков Олега Кубарева Сергей Концевой. Ну, а Аффи — подавно.



У экс-капитана «Ислочи» Ясюкевича, как поведал недавно Виталий Жуковский, давняя травма плюсневой кости: «Она плохо заживает и доставляет много проблем. Игроки часто делают операцию. Раньше Ясюкевич обходился без нее, но недавно случился рецидив. Так что операция неизбежна. А с ней — и длительное восстановление. Молодому парню нужно играть, а придется лечиться».

Источник: Прессбол



Крайние полузащитники — Артем КОНЦЕВОЙ (Неман), Бруно ФУРЛАН (Витебск)



После скандального ухода летом 2015-го из Жодино Артема Концевого приютил «Неман». Титулованный игрок регулярно выходил на поле с первых минут, пусть и далеко не всегда на острие атаки. Минувший сезон получился «переходным» — 15 матчей на лавке, 12 выходов на замену. Сейчас нет и этого.



Вслед за Ледесмой камбэк на белорусскую землю приключился у другого бразильского экс-хавбека минского «Динамо» — Фурлана, также заключившего контракт с «Витебском». Но его нашему зрителю это весной увидеть было не суждено. Отчего — по персональной просьбе «ПБ» разъясняет рулевой северян Сергей Ясинский: «Фурлан попал к нам после травмы. Вернулись из Турции, где проводили сборы, и перешли с земли на синтетику — у него постоянно проблемы с мышцами. Они не готовы к жесткому покрытию. И периодически у Фурлана возникают мышечные микротравмы — именно на синтетике».

Источник: Прессбол



Центральные полузащитники — Андрей ХАЧАТУРЯН (Торпедо-БелАЗ), Валерий ГРОМЫКО (Шахтер)



С ключевым опорником жодинцев Хачатуряном все насколько просто, настолько и печально. Его «Торпедо» потеряло на несколько месяцев из-за разрыва крестообразных связок. Благо центр поля есть кому взять под контроль — это и Олехнович с Алексиевичем, и Владислав Климович с Бабичевым.



А вот контракт полузащитника Громыко с «Шахтером» пока ничего, кроме недоумения, не вызывает. Отдачи — ноль целых ноль десятых! С одной стороны, «Минск» потерял креативного плеймейкера по прозвищу Фабрегас (из-за визуального сходства). Лучшего по системе «гол+пас» (наравне с Човичем — 3+3) игрока «горожан» по итогам прошлого чемпионата. Основного футболиста нашей «молодежки». И его команде Александра Лухвича сегодня явно недостает. С другой стороны, он и «Шахтер» пока существуют, такое ощущение, отдельно друг от друга. Хотя изначально понять, для чего молодой талант (вполне ликвидный товар!) понадобился горнякам, было совсем нетрудно.



Нападающие — Боян ДУБАИЧ (Городея), Роман ВАСИЛЮК (Динамо Бр)



«Городея» замыкает таблицу, и одно из основных тому объяснений — потеря из-за травмы Дубаича. Еще бы: сербский форвард — третий бомбардир прошлого чемпионата, четвертый его игрок по системе «гол+пас» (12+4). Кийко на острие атаки «сахарных» — альтернатива Бояну, прямо скажем, так себе. Благо у команды после трех поражений последовали две ничьи. А Сергею Яромко остается терпеливо ждать полного выздоровления своего голеадора.



С легендой брестского — и всея Беларуси — футбола Василюком тоже все ясно-прозрачно. Годы берут свое: сегодня Роман Николаевич, которому осенью стукнет почтенный «сорокет» — самый возрастной футболист чемпионата. После возвращения четыре года назад к родным пенатам его игровое время с каждым сезоном клонится на убыль. Сейчас его родимый участок поля крепко занимают другими — Милевский и Готал, Фамейе и Огунжими. Вернуться туда? Разве что на считанные минуты на замену — из уважения к сединам, под премиальные.

Источник: Прессбол