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18:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сети появилась фотографии формы «Челси» на сезон-2018/19

В Интернете появилась форма «Челси» на следующий сезон.

Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает Footy Headlines, домашний комплект экипировки лондонцев будет выполнен в традиционном синем цвете с тонкими полосками красного и белого цветов на футболке. Второй вариант формы выдержан в желтом цвете.

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