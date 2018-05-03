Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
В сети появилась фотографии формы «Челси» на сезон-2018/19
В Интернете появилась форма «Челси» на следующий сезон.
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В Интернете появилась форма «Челси» на следующий сезон.
Как сообщает Footy Headlines, домашний комплект экипировки лондонцев будет выполнен в традиционном синем цвете с тонкими полосками красного и белого цветов на футболке. Второй вариант формы выдержан в желтом цвете.