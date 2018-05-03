Кубок Беларуси. НФК «Крумкачы» — ЮАС, «Монтажник» — «Нафтан» и остальные пары второго отборочного раунда
В Доме футбола состоялась жеребьевка первого и второго отборочных раундов Кубка Беларуси-2018/2019.
В Доме футбола состоялась жеребьевка первого и второго отборочных раундов Кубка Беларуси-2018/2019.
В первом отборочном раунде сыграют:
МТЗ-«Сябар» Минск — «Ивацевичи»
«Припять» Столинский район — «Бумпром» Гомель
Победители стадии будут определены по итогам одного матча. Поединки будут сыграны 12 мая.
Во втором отборочном раунде встретятся:
«Цементник» Красносельский — «Волна» Пинск
«Энергетик"-БГАТУ Минск — «Химик» Светлогорск
«Спутник» Речица — «Сморгонь»
«Полоцкгаз» — «Орша»
«Осиповичи» — «Славия» Мозырь
«Клецк» — «Гранит» Микашевичи
НФК «Крумкачы» Минск — ЮАС Житковичи
«Горки» — «Слоним"-2017
«Молодечно» ДЮСШ № 4 — «Чисть»
«Монтажник» Мозырь — «Нафтан» Новополоцк
«Виктория» Марьина горка — «Лида»
«Ошмяны"-БГУФК — «Энергетик"-БГУ Минск
«СМИавтотранс» Смолевичи — «Барановичи»
«Неман-Агро» Столбцы — «Локомотив» Гомель
«Припять» / «Бумпром» — «Белшина» Бобруйск
МТЗ-«Сябар» / «Ивацевичи» — «Узда»
Победители стадии также будут определены по итогам одного матча. Поединки будут сыграны 13 июня. Об этом сообщает