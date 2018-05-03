Кубок Беларуси. НФК «Крумкачы» — ЮАС, «Монтажник» — «Нафтан» и остальные пары второго отборочного раунда

МТЗ-«Сябар» Минск — «Ивацевичи»

«Припять» Столинский район — «Бумпром» Гомель



Победители стадии будут определены по итогам одного матча. Поединки будут сыграны 12 мая.



Во втором отборочном раунде встретятся:



«Цементник» Красносельский — «Волна» Пинск

«Энергетик"-БГАТУ Минск — «Химик» Светлогорск

«Спутник» Речица — «Сморгонь»

«Полоцкгаз» — «Орша»

«Осиповичи» — «Славия» Мозырь

«Клецк» — «Гранит» Микашевичи

НФК «Крумкачы» Минск — ЮАС Житковичи

«Горки» — «Слоним"-2017

«Молодечно» ДЮСШ № 4 — «Чисть»

«Монтажник» Мозырь — «Нафтан» Новополоцк

«Виктория» Марьина горка — «Лида»

«Ошмяны"-БГУФК — «Энергетик"-БГУ Минск

«СМИавтотранс» Смолевичи — «Барановичи»

«Неман-Агро» Столбцы — «Локомотив» Гомель

«Припять» / «Бумпром» — «Белшина» Бобруйск

МТЗ-«Сябар» / «Ивацевичи» — «Узда»



Победители стадии также будут определены по итогам одного матча. Поединки будут сыграны 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба БФФ.