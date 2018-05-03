Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
В Эфиопии футболисты атаковали судью за засчитанный гол в их ворота
Чемпионат Эфиопии остановлен. Такое решение принято после инцидента в матче «Дифенса» и «Вельвало» (1:1).
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Чемпионат Эфиопии остановлен. Такое решение принято после инцидента в матче «Дифенса» и «Вельвало» (1:1).
Арбитр встречи в одной из атак «Дифенса» посчитал, что мяч пересек линию ворот «Вельвало» и указал на центр. Игроки «Вельвало» бросились на судью, который в ответ стал защищаться угловым флажком.
Один из тренеров «Вельвало» ударил судью, после он был за это уволен.