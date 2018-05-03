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13:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Эфиопии футболисты атаковали судью за засчитанный гол в их ворота

Чемпионат Эфиопии остановлен. Такое решение принято после инцидента в матче «Дифенса» и «Вельвало» (1:1).

Арбитр встречи в одной из атак «Дифенса» посчитал, что мяч пересек линию ворот «Вельвало» и указал на центр. Игроки «Вельвало» бросились на судью, который в ответ стал защищаться угловым флажком.

Один из тренеров «Вельвало» ударил судью, после он был за это уволен.

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