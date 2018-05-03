Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Конте не собирается покидать «Челси» по своей воле
Главный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается покидать должность главного тренера «Челси» по своей воле.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается покидать должность главного тренера «Челси» по своей воле.
Как сообщает Mirror, итальянец уже дал понять руководству клуба, что не будет уходить в отставку.
При этом издание отмечает, что итальянец не имеет предложений от других клубов или сборных и хотел бы в следующем сезоне продолжать тренировать синих, которые после 35 туров в нынешнем сезоне АПЛ занимают лишь пятое место.