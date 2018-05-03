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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Конте не собирается покидать «Челси» по своей воле

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается покидать должность главного тренера «Челси» по своей воле.

Источник: Reuters

Как сообщает Mirror, итальянец уже дал понять руководству клуба, что не будет уходить в отставку.

Это означает, что при возможном увольнении лондонцы будут вынуждены выплатить Конте многомиллионную компенсацию за досрочный разрыв контракта.

При этом издание отмечает, что итальянец не имеет предложений от других клубов или сборных и хотел бы в следующем сезоне продолжать тренировать синих, которые после 35 туров в нынешнем сезоне АПЛ занимают лишь пятое место.

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