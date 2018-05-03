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«ПСЖ» попытается приобрести Усмана Дембеле у «Барселоны»
Французский «ПСЖ» планирует приобрести нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в летнее трансферное окно, сообщает Don Balon.
Французский «ПСЖ» планирует приобрести нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в летнее трансферное окно, сообщает Don Balon.
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель, который сменит в Париже Унаи Эмери по окончании сезона, желает видеть Дембеле в составе клуба.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена отправить француза в аренду.
Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за € 105 млн. С учётом бонусов сумма может вырасти до € 145 млн.
В нынешнем сезоне 20-летний французский нападающий принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых отметился 1 забитым мячом.