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09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» попытается приобрести Усмана Дембеле у «Барселоны»

Французский «ПСЖ» планирует приобрести нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в летнее трансферное окно, сообщает Don Balon.

Источник: Reuters

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель, который сменит в Париже Унаи Эмери по окончании сезона, желает видеть Дембеле в составе клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена отправить француза в аренду.

Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за € 105 млн. С учётом бонусов сумма может вырасти до € 145 млн.

В нынешнем сезоне 20-летний французский нападающий принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых отметился 1 забитым мячом.

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