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09:15 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ узнали об условиях отставки главного тренера «Кайрата» и назвали его преемника

Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер уже летом может покинуть свой пост. Об этом сообщает KazFootball.kz.

По информации издания, испанский специалист уйдет в отставку в том случае, если алматинцы не выйдут в групповую стадию Лиги Европы. На посту главного тренера «Кайрата» его может заменить украинец Роман Пилипчук.

В настоящее время Пилипчук работает ассистентом главного тренера московского «Спартака». В интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» специалист заявил, что летом покинет клуб и начнет самостоятельную работу.

Как игрок Роман Пилипчук выступал за такие команды как — «Текстильщик» (Иваново), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Владикавказ), «Маккаби» (Израиль) и «Металлург» (Донецк).

Тренерскую карьеру начал в ярославском «Шиннике». Затем работал в следующих клубах — «Дачия» (Молдова), «Балтика» (Калининград), «Динамо» (Москва), «Олимпик» (Донецк), «Спартак» (Юрмала), Таджикистан U-21. С 2016 года работает ассистентом главного тренера московского «Спартака».

Добавим, что Феррер возглавил «Кайрат» в июле 2017 года, заменив грузина Кахабера Цхададзе.

Под руководством испанца алатинский клуб в прошлом сезоне стал серебряным призером казахстанской премьер-лиги и выиграл Кубок, пройдя без поражений 14 матчей — 13 побед и одна ничья. При этом команда выдала серию из восьми побед подряд в КПЛ.

В 2018 году Феррер потерпел первое поражение с «Кайратом», разгромно проиграв «Астане» в матче за Суперкубок — 0:3. Его контракт рассчитан до конца 2019 года.

В текущем сезоне КПЛ «Кайрат» с 17 очками после семи туров идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на пять баллов от «Астаны», которая сыграла на один матч больше.

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