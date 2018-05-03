СМИ узнали об условиях отставки главного тренера «Кайрата» и назвали его преемника
Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер уже летом может покинуть свой пост. Об этом сообщает KazFootball.kz.
Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер уже летом может покинуть свой пост. Об этом сообщает KazFootball.kz.
По информации издания, испанский специалист уйдет в отставку в том случае, если алматинцы не выйдут в групповую стадию Лиги Европы. На посту главного тренера «Кайрата» его может заменить украинец Роман Пилипчук.
В настоящее время Пилипчук работает ассистентом главного тренера московского «Спартака». В интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» специалист заявил, что летом покинет клуб и начнет самостоятельную работу.
Как игрок Роман Пилипчук выступал за такие команды как — «Текстильщик» (Иваново), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Владикавказ), «Маккаби» (Израиль) и «Металлург» (Донецк).
Тренерскую карьеру начал в ярославском «Шиннике». Затем работал в следующих клубах — «Дачия» (Молдова), «Балтика» (Калининград), «Динамо» (Москва), «Олимпик» (Донецк), «Спартак» (Юрмала), Таджикистан U-21. С 2016 года работает ассистентом главного тренера московского «Спартака».
Добавим, что Феррер возглавил «Кайрат» в июле 2017 года, заменив грузина Кахабера Цхададзе.
В 2018 году Феррер потерпел первое поражение с «Кайратом», разгромно проиграв «Астане» в матче за Суперкубок — 0:3. Его контракт рассчитан до конца 2019 года.
В текущем сезоне КПЛ «Кайрат» с 17 очками после семи туров идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на пять баллов от «Астаны», которая сыграла на один матч больше.