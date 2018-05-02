Футболисты БАТЭ стали вторыми финалистами Кубка Беларуси
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ стал вторым финалистом футбольного Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ стал вторым финалистом футбольного Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Гродно во втором полуфинальном матче борисовчане сыграли вничью с футболистами «Немана» — 0:0. В первом поединке в Борисове БАТЭ выиграл со счетом 2:0.
До этого в финал прошли нынешние обладатели Кубка футболисты брестского «Динамо», которые в ½ финала дважды обыграли могилевский «Днепр» — 2:0 (дома) и 4:1 (в гостях).
В прошлом году брестчане победили в главном кубковом матче солигорский «Шахтер» в серии пенальти, став двукратными обладателями почетного трофея. В первый раз они взяли Кубок в 2007 году, также по пенальти одолев БАТЭ. Борисовчане трижды выигрывали Кубок страны (2006, 2010, 2016).
Решающий матч 27-го по счету кубкового розыгрыша БАТЭ — «Динамо» (Брест) состоится 19 мая на могилевском стадионе «Спартак».