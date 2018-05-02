Аршавин откровенно рассказал о своем желании

— Я хотел потренироваться с «Кайратом», еще когда тренером был Какау, даже связывался с представителем клуба. Но не получилось. В принципе, если у меня будет такая возможность, я бы хотел потренироваться с ними — даже не сыграть, просто прийти два дня потренироваться, посмотреть на уровень этой команды. Потому что два года назад они были чемпионами мира среди клубов. Мне было бы интересно почувствовать их уровень. Очень часто на протяжении пяти-шести лет, играя в «Зените», в отпуске я играл в чемпионате ВУЗов за свой институт, и у меня проблем не было. В принципе, мне нравился мини-футбол.