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21:07 (мск), источник: Sports.kz

Аршавин откровенно рассказал о своем желании

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал в интервью передаче Sports Nation на Kazakh TV возможную тренировку с одноименной мини-футбольной алматинской командой, сообщает Sports.kz.

— Вы заявляли, что хотели бы сыграть в мини-футбол с «Кайратом». Удалось или не удалось?

— Я хотел потренироваться с «Кайратом», еще когда тренером был Какау, даже связывался с представителем клуба. Но не получилось. В принципе, если у меня будет такая возможность, я бы хотел потренироваться с ними — даже не сыграть, просто прийти два дня потренироваться, посмотреть на уровень этой команды. Потому что два года назад они были чемпионами мира среди клубов. Мне было бы интересно почувствовать их уровень. Очень часто на протяжении пяти-шести лет, играя в «Зените», в отпуске я играл в чемпионате ВУЗов за свой институт, и у меня проблем не было. В принципе, мне нравился мини-футбол.

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