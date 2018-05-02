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Форвард «Ордабасы» успешно прооперирован в Германии
Нападающий «Ордабасы» и сборной Казахстана Сергей Хижниченко успешно прооперирован в одной из клиник Германии.
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Нападающий «Ордабасы» и сборной Казахстана Сергей Хижниченко успешно прооперирован в одной из клиник Германии.
26-летний форвард шымкентцев две недели назад на одной из тренировок получил травму колена. Врачи диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Обычно, после такой травмы, футболист выбывает из строя на полгода.