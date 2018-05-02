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19:13 (мск), источник: Prosports.kz

Топ-10 игроков, провалившихся в Первую лигу

Когда-то они покоряли «Стэмфорд Бридж» и «Амстердам-Арену».

Источник: Prosports.kz

Prosports.kz изучил подземелье казахстанского футбола и обнаружил сразу несколько фамилий, которые вы точно знаете.

Никита Баженов, «Окжетпес»

По следам Дмитрия Сычева дорогу от Москвы до славного города Кокшетау проделал очередной «красно-белый» форвард. Баженов еще пару лет назад в передаче Юрия Дудя «Культ Тура» говорил, что собирается в Казахстан. Однако оказался он здесь лишь сейчас, транзитом через ФК «Долгопрудный». Никита присоединился к «Окжетпесу», который обладает самым внушительным подбором игроков (дедов) в первой лиге, и даже чуть не остановил патриотичный состав «Кайрата» в Кубке Казахстана.

В досье Баженова, помимо гола в ворота «Челси» в Лиге чемпионов, есть и невероятные промахи, и упущенные шансы уехать в более благополучный чемпионат, нежели Первая лига Казахстана.

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Ренат Абдулин, «Окжетпес»

«Я не сошел с дистанции, еще играю и стараюсь показывать достойный футбол» — сказал недавно Ренат. И вот уж правда, количество призов и достижений Абдулина по-прежнему растет, как и число татуировок на его теле. Недавно 36-летний центрбек получил приз Серика Жейлитбаева, а потом забил «Кайрату» в упомянутом кубковом матче.

Но, может быть, для самого Рената завоеванные медали и кубки на втором плане, поскольку в его жизни, например, был гол на «Амстердам-Арене». Во всяком случае, тот мяч никогда не забудут тренеры сборной Казахстана.

Алибек Булешев, «Окжетпес»

Все голы забиты, рекорды переписаны, камбеки совершены, но Алибек Булешев до сих пор в деле. В чем его мотивация? Да ты поди разбери, он же ведь и без того прожил целую часть карьеры в Первой лиге. Довольно сложно в 37 лет наслаждаться футболом в дивизионе, где сплошь «огороды», и по ногам бьют заметно чаще, чем в КПЛ. Его ровесники и друзья уже окончательно успокоились, одни заняли места на вип-трибунах или мягких чиновничьих креслах, другие принялись тренировать со скамейки. Но Булешев, кажется, всегда был и остается таким — неуемным и азартным.

Снайперы КПЛ.

Фархадбек Ирисметов, «Алтай»

Очевидно, что последние сезоны в «Ордабасы» Фархадбек выполнял роль одного из самых мудрых игроков в раздевалке, но на этом его функции ограничивались, поскольку на поле он выходил редко.

Впрочем, футбольное реноме Ирисметова не подвергается сомнению — больше 300 матчей в КПЛ, статус игрока основы в сборной Казахстана при Арно Пайперсе, вылазка в московское «Торпедо».

В «Алтае» защитнику отведена роль безусловного вожака, капитана и даже играющего тренера, и это гармонирует с окружением Ирисметова, где почти все молодые.

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Илья Воротников, «Тараз»

Знаете, кто был напарником Абдулина в том самом матче с Голландией? Да, Илья Воротников. Казалось, что еще недавно Илья был подающим надежды из самой романтичной команды середины нулевых — «Алма-Аты», но сейчас мы осознаем, что Воротников, к сожалению, так и не вырос в игрока статуса того же Абдулина. Впрочем, в карьере 32-летнего центрбека тоже случались большие клубы, победы и кубки. К тому же, есть стойкое ощущение, что в КПЛ Воротников еще поиграет — уж как-то слишком стремительно судьба отправила его в первую лигу, он еще вернется. Может, с «Таразом», а может, и без.

Предраг Говедарица, «Тараз»

Шесть лет в «Чукарички» (привет болельщикам «Ордабасы»), еще четыре года в «Иртыше», а потом сказалась узнаваемая балканская привычка — путешествие по городам и весям в поисках лучшей жизни. Так Предраг Говедарица очутился с «Таразом» в первой лиге. Турнир для него не новый, с «Акжайыком» он уже познал все тонкости данного соревнования.

Меж тем, в Павлодаре Предрага до сих пор вспоминают хорошим словом, все-таки почти 200 матчей в КПЛ — это весьма достойный показатель. Но сейчас Говедарица постепенно превращается в игрока, который актуален для решения задачи по выходу в высший дивизион, но не для выступления там.

Денис Толебаев, «Кыран»

Пару лет назад Толебаев искал работу даже в интернете, а потом сумел вернуться на уровень КПЛ — выручил Вахид Юнусович Масудов, позвавший вратаря-великана в «Акжайык». До этого Денис наблюдал за становлением чемпионской «Астаны» Стоилова, но практически весь столичный этап карьеры голкипера прошел на скамейке, а иногда и вовсе на трибуне.

У Толебаева вышла далеко не выдающиеся карьера, но он был заметен. Хотя бы тем, что когда-то считался самым высоким игроком чемпионата (рост Дениса — 203 см).

Казбек Гетериев, «Окжетпес»

Уроженец Кабардино-Балкарии — один из плеяды российских игроков, которые были натурализованы и заиграны за сборную Казахстана. В России Гетериев работал с Красножаном, Черчесовым и Газзаевым. В Казахстане статус тренеров был поскромнее, зато прибавилось медалей. «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» — уместились в два года карьера Казбека, а потом наступил «Иртыш», где его роль вышла уже более системной и важной.

Гетериев встречает футбольную старость в «Окжетпесе» — команде, где, как вы поняли, собрано много звучных имен, и которая определенно не собирается задерживаться в первой лиге.

Артем Касьянов, «Окжетпес»

Украинский волнорез продолжает оставаться исключительным профессионалом, способным забивать на редкость изящные голы.

Касьянов вытащил «Жетысу» в КПЛ в прошлом сезоне, был признан лучшим игроком Первой лиги, но по неведомым причинам в Талдыкоргане не остался. Повторить этюд, но уже с «Окжетпесом» — едва ли не главная цель Артема. Но есть и еще одна мысль, которую озвучил сам игрок:

«Многие почему-то меня списали со счетов, но я буду продолжать играть и выжимать из себя максимум на поле. Мне было приятно завоевать звание лучшего игрока минувшего сезона, хоть и в Первой лиге. У меня еще много сил и большое желание играть в футбол. У многих оно угасает с возрастом, но у меня оно велико».

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Олег Недашковский, «Экибастуз»

2013-й год. Сборная Казахстана, «Кайрат» — тогда казалось, что это лишь старт, но сейчас очевидно — это был пик карьеры Олега Недашковского. Достижения получились промежуточными, масштаб возможностей — скромным, травматичность — завышенной. История Недашковского — это не рафинированный сюжет футбольной карьеры, где есть момент прорыва, вслед за которым следует безудержный и очень тягучий этап падения. В общем, Олег Недашковский — явно не прообраз героя фильма Данилы Козловского (хэппи-энда не ожидается), но в рамках Первой лиги его фамилия пока выглядит непривычно.

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