Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Анчелотти станет новым главным тренером «Ювентуса»
Туринский клуб готовится к отъезду Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
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Туринский клуб готовится к отъезду Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, бывший рулевой «Милана» Карло Анчелотти провел встречу с руководством «Юве», в ходе которой стороны обсудили возможный приход специалиста этим летом.
Отмечается, что кандидатуру Анчелотти поддерживает президент клуба Андреа Аньелли. Нынешний наставник команды Массимилиано Аллегри покинет Турин по окончании сезона.
Добавим, что Карло Анчелотти работал у руля «Ювентуса» с 1999 по 2001 гг.