Аршавин заявил о скором завершении карьеры

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«Я думаю, что конец близок, он рядом, — ответил 36-летний Аршавин в интервью Kazakh TV на вопрос о том, сколько еще он сможет играть на профессиональном уровне. — Моментами, конечно, пугает, что придется завершить карьеру, но потом отходит, затем опять пугает. Это очень тяжелый момент в жизни футболиста, потому что жизнь полностью должна измениться. А как и что будет — заранее не знаешь».

Аршавин добавил, что футбол — это любимое занятие в его жизни, и он бы хотел остаться в этом виде спорта. На вопрос, в каком качестве, он ответил: «Смотря, как сложится жизнь».

С 2016 года экс-капитан сборной России выступает за «Кайрат», с которым дважды стал серебряным призером чемпионата Казахстана. Ранее Аршавин играл за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань». В составе «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, дважды становился серебряным призером турнира, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги.