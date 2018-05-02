Аршавин заявил о скором завершении карьеры
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский «Кайрат», заявил, что конец его карьеры уже близок.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский «Кайрат», заявил, что конец его карьеры уже близок.
«Я думаю, что конец близок, он рядом, — ответил 36-летний Аршавин в интервью Kazakh TV на вопрос о том, сколько еще он сможет играть на профессиональном уровне. — Моментами, конечно, пугает, что придется завершить карьеру, но потом отходит, затем опять пугает. Это очень тяжелый момент в жизни футболиста, потому что жизнь полностью должна измениться. А как и что будет — заранее не знаешь».
Аршавин добавил, что футбол — это любимое занятие в его жизни, и он бы хотел остаться в этом виде спорта. На вопрос, в каком качестве, он ответил: «Смотря, как сложится жизнь».
С 2016 года
С 2002 по 2012 год форвард провел более 70 матчей за сборную России, в 2008 году завоевал бронзу чемпионата Европы.