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12:05 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Шахтера» Фонсека может сменить Венгера в «Арсенале»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Главный тренер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Пауло Фонсека является одним из кандидатов на замену Арсену Венгеру в лондонском «Арсенале», сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Источник: Reuters

Представители «Арсенала» уже вступили в переговоры с Фонсекой, чтобы узнать, насколько тот заинтересован в работе в роли сменщика Венгера, который по окончании этого сезона покидает «канониров» после 22 лет на посту главного тренера лондонской команды.

Отмечается, что руководство «Шахтера» не хочет терять португальского тренера и ведет с ним переговоры по продлению контракта.

Фонсека возглавил «Шахтер» летом 2016 года, подписав двухлетнее соглашение. В прошлом сезоне специалист выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также Суперкубок страны. В нынешнем сезоне «Шахтер» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил «Роме». 9 мая донецкий клуб сыграет с киевским «Динамо» в финале Кубка Украины, а в чемпионате страны лидирует, опережая киевлян на 3 очка.

До «Шахтера» 45-летний специалист возглавлял португальские «Пасуш де Феррейра» (2012−2013 и 2014−2015), «Порту» (2013−2014) и «Брагу» (2015−2016).

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