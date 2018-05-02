Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Новый тренер «Севильи» месяц будет работать в команде бесплатно
Исполняющий обязанности главного тренера «Севельи» Хоакин Капаррос, отметил что до конца сезона не будет получать зарплату.
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Исполняющий обязанности главного тренера «Севельи» Хоакин Капаррос, отметил что до конца сезона не будет получать зарплату.
28 апреля 62-летний специалист сменил Винченцо Монтеллу на посту рулевого команды.
— Признаться, даже не думал, что «Севилья» мне должна
Напомним, Капаррос уже тренировал «Севилью» с 2000 по 2005 год и в первый же сезон вывел ее из второго дивизиона в высший.