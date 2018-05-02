Новый тренер «Севильи» месяц будет работать в команде бесплатно

28 апреля 62-летний специалист сменил Винченцо Монтеллу на посту рулевого команды.



— Признаться, даже не думал, что «Севилья» мне должна что-то выплачивать, — цитирует Football Espana слова Капарроса. — Мой контракт рассчитан всего на месяц, а команде осталось провести три матча. В связи с этим никаких расходов на меня не будет.



Напомним, Капаррос уже тренировал «Севилью» с 2000 по 2005 год и в первый же сезон вывел ее из второго дивизиона в высший.