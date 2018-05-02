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11:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый тренер «Севильи» месяц будет работать в команде бесплатно

Исполняющий обязанности главного тренера «Севельи» Хоакин Капаррос, отметил что до конца сезона не будет получать зарплату.

28 апреля 62-летний специалист сменил Винченцо Монтеллу на посту рулевого команды.

— Признаться, даже не думал, что «Севилья» мне должна что-то выплачивать, — цитирует Football Espana слова Капарроса. — Мой контракт рассчитан всего на месяц, а команде осталось провести три матча. В связи с этим никаких расходов на меня не будет.

Напомним, Капаррос уже тренировал «Севилью» с 2000 по 2005 год и в первый же сезон вывел ее из второго дивизиона в высший.

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