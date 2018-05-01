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1 мая, источник: ТАСС

СМИ: Джеррард подтвердил факт переговоров с «Глазго Рейнджерс»

ТАСС, 1 мая. Главный тренер юношеской команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард подтвердил факт переговоров с шотландским «Глазго Рейнджерс». Об этом сообщает Goal.com.

«Я провел хорошие переговоры с “Рейнджерс”, — сказал Джеррард. — О результатах можно будет говорить через пару дней».

За четыре тура до окончания чемпионата Шотландии «Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице, отставая на три очка от «Абердина» и на 13 очков от «Селтика».

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год и провел за клуб в разных турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 результативных передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды — Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Джеррард объявил о завершении карьеры игрока в ноябре 2016 года. Юношескую команду «Ливерпуля» англичанин возглавил в сентябре прошлого года.

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