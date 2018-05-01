Гол Витселя ударом через себя не помог его команде победить в матче Кубка Китая

В составе победителей дубль оформил Алекс Тейшейра, забивший один из своих мячей с пенальти. За хозяев точными ударами отметились Ми Хаолунь и экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, которые отличились на 90-й и третьей компенсированной минутах соответственно. В серии послематчевых пенальти игроки «Тяньцзинь Цюаньцзянь» допустили на промах больше соперника и выбыли из борьбы за Кубок Китая.

«Что за сумасшедшая игра! После невероятного камбэка с 0:2 наш вылет из турнира предопределила серия пенальти из 15 ударов… Не лучшие времена для команды, но мы будем бороться до последнего. Теперь сосредоточимся на чемпионате и азиатской Лиге чемпионов», — написал Витсель после матча в «Твиттере», опубликовав видео своего гола.