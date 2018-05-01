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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Витселя ударом через себя не помог его команде победить в матче Кубка Китая

В 1/8 финала Кубка Китая «Тяньцзинь Цюаньцзянь» принимал на своём поле «Цзянсу Сунин». Встрече проходила на стадионе «Хайхэ Эдьюкейшнл» и завершилась победой гостей в серии пенальти — 2:2 (по пенальти — 8−7).

В составе победителей дубль оформил Алекс Тейшейра, забивший один из своих мячей с пенальти. За хозяев точными ударами отметились Ми Хаолунь и экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, которые отличились на 90-й и третьей компенсированной минутах соответственно. В серии послематчевых пенальти игроки «Тяньцзинь Цюаньцзянь» допустили на промах больше соперника и выбыли из борьбы за Кубок Китая.

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«Что за сумасшедшая игра! После невероятного камбэка с 0:2 наш вылет из турнира предопределила серия пенальти из 15 ударов… Не лучшие времена для команды, но мы будем бороться до последнего. Теперь сосредоточимся на чемпионате и азиатской Лиге чемпионов», — написал Витсель после матча в «Твиттере», опубликовав видео своего гола.

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