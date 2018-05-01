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18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» поборется за нападающего Марсьяля

«Челси» включился в борьбу за форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, к которому проявляет интерес ряд европейских команд.

Источник: Reuters

Как сообщает The Telegraph, Роман Абрамович готов серьёзно усилить состав «Челси», но если клуб пробьётся в Лигу чемпионов, то бюджет будет ограничен.

Отмечается, что если руководство «МЮ» не убедит Марсьяля остаться в команде, то «Челси» попробует переманить французского игрока к себе.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» является фаворитом в борьбе за нападающего «Манчестер Юнайтед». Главным конкурентом «Ювентуса» является французский «Лион». Также в приобретении 22-летнего форварда заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур», «Рома» и мадридский «Атлетико».

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