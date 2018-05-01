Моуринью побеждает Венгера, сотня Гвардьолы и угроза для Салаха

Источник: Спорт-Экспресс

МОУРИНЬЮ, КАК СЭР АЛЕКС

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 2:1 (1:0). Голы: Погба, 16 (1:0). Мхитарян, 51 (1:1). Феллаини, 90+1 (2:1).

Улыбающиеся друг другу и о чем-то мило беседующие Арсен Венгер и Жозе Моуринью — словно картинка из параллельной вселенной. Но когда уходит эпоха, а именно так можно охарактеризовать 22 года работы француза в «Арсенале», люди становятся мудрее и терпимее. На «Олд Траффорд» Венгера также ждали овация трибун и подарок от старого друга — Алекса Фергюсона.

Мирную идиллию, в которую вписывалась закономерная в целом ничья, на последних секундах нарушила голова Феллаини, от которой мяч отправился в верхний угол, и Моуринью избавился от необходимости отвечать на вопрос про забившего бывшей команде Мхитаряна. Армянский полузащитник показательно не стал отмечать взятие ворот и при замене удостоился аплодисментов.

Без него «Арсенал» в шестой раз подряд проиграл на выезде, чего не случалось с 1966 года, а Моуринью стал первым после сэра Алекса тренером «МЮ», дважды обыгравшим Венгера в рамках одного чемпионата. Возможно, это потешит самолюбие португальца, тогда как мысли оставившего вне заявке большую часть основного состава тренера «Арсенала» были заняты ответным матчем Лиги Европы с «Атлетико».

«СИТИ» ВЫБИЛ СОТНЮ

«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:4 (1:2). Голы: Сане, 13 (0:1). Сабалета, 27 — в свои ворота (0:2). Крессуэлл, 42 (1:2). Габриэл Жезус, 53 (1:3). Фернандинью, 64 (1:4)

Лишившись каких-либо турнирных стимулов и досрочно оформив завоевание чемпионского титула, «Манчестер Сити» занялся увлекательным процессом установления различных рекордов. Разгромив на выезде «Вест Хэм», команда Хосепа Гвардьолы одним ударом убила двух зайцев. Во первых, у «горожан» теперь трехзначное число голов, и никто в истории премьер-лиги не пробивал сотню в двух разных чемпионатах.

Во-вторых, успех в Лондоне стал 30-м в текущем турнире, и это повторение рекорда, установленного год назад «Челси». До нового достижения один шаг, а так как в заключительных турах в соперниках «Сити» значатся «Хаддерсфилд», «Брайтон» и «Саутгемптон», подъем планки на новую высоту — вопрос времени. Об отпуске «горожане» не задумываются, получая удовольствие от собственной игры.

САЛАХ ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК

«Ливерпуль» — «Стоук Сити» — 0:0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах все-таки не волшебник, а обычный человек, у которого случаются не самые лучшие дни. Один из них пришелся на субботу, когда «Ливерпуль» принимал сражающийся за выживание «Стоук Сити». Более чем скоромный клуб, ни разу в 55 матчах не сумевший победить на «Энфилде». Зато главный тренер «гончаров» Пол Ламберт умеет не проигрывать на легендарной арене, и его команды добились в Ливерпуле положительного результата в пятый раз подряд. Может быть, этим можно объяснить удивительный промах Салаха, на первых минутах не реализовавшего выход один на один и упустившего шанс установить новый рекорд сезонной результативности в премьер-лиге?

Теперь вообще непонятно, падет ли достижение Ширера, Криштиану Роналду и Луиса Суареса, потому что после перерыва (и это ускользнуло от внимания судейской бригады) Салах попытался ударить в лицо защитника «Стоука» Мартинса Инди. Случившееся совершенно не вяжется с имиджем Мо, который не только блестяще играет в футбол, но и в обычной жизни делает немало добрых дел. С другой стороны, соперники с первых минут принялись играть против Салаха максимально плотно и жестко, и арбитр Эндрю Марринер в ряде эпизодов пропускал фолы со стороны «гончаров». Понять эмоции лучшего игрока сезона можно, но простит ли его комиссия Футбольной ассоциации Англии или дисквалифицирует на несколько матчей до конца сезона?

ЛОНДОНСКИЕ ПЯТИДЕСЯТНИКИ

«Суонси» — «Челси» — 0:1 (0:1). Гол: Фабрегас, 4 (0:1)

Антонио Конте вот-вот попрощается с «Челси», и это грустное событие. Особенно если сравнить невразумительный нынешний сезон с триумфальным прошлогодним. Однако у итальянца появился малюсенький шанс вскочить на подножку уходящего в Лигу чемпионов поезда, осчастливив своего вероятного наследника Маурицио Сарри. Отставание от сенсационно оступившегося «Ливерпуля» сейчас равняется шести очкам, зато у синих есть игра в запасе, а в следующем туре они примут команду Юргена Клоппа на «Стэмфорд Бридж». И если мерсисайдцев в середине недели ждет непростой матч Лиги чемпионов в Риме, то «Челси» может целенаправленно готовиться к главной игре года. Как в прошлом — безъеврокубковом чемпионате.

А пока «аристократы» могут отметить два юбилея — 50-ю победу Конте и 50-й гол Фабрегаса в премьер-лиге. Тренер покорил вершину за 73 матча, уступив по этому показателю только Гвардьоле и Моуринью, а Сеск — третий испанец с полусотней забитых мячей. По удивительному совпадению, его предшественники Фернандо Торрес и Диегу Коста также играли в «Челси».

ПАБ ИМЕНИ ДАЙЧА

«Бернли» — «Брайтон & Хоув» — 0:0

По регламенту в чемпионате Англии путевку в Лигу Европы гарантирует только пятое место в чемпионате. Однако победа «Манчестер Сити» в Кубке лиги расширила еврокубковую зону до шестого места, а предстоящий финал Кубка Англии между «Челси» и «МЮ» — и вовсе до седьмой строчки. Занимающий ее сейчас «Бернли» почти гарантировал себе дебют в Лиге Европы, ведь для этого нужно либо набрать одно очко в двух оставшихся турах, либо надеяться на то, что «Эвертон» не выиграет два раза с максимально возможным счетом для улучшения разности мячей. Но в самом Бернли в успехе своих любимцев никто не сомневается. Даже паб, в ноябре пообещавший сменить название в случае выхода в еврокубки, уже носит имя главного тренера бордовых Шона Дайча.

«Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 0:2 (0:1). Голы: Дженк, 39 (0:1). Гуйе, 77 (0:2).

«Кристал Пэлас» — «Лестер» — 5:0 (2:0). Голы: Заа, 17 (1:0). Макартур, 38 (2:0). Лофтус-Чик, 81 (3:0). ван Анхолт, 84 (4:0). Бентеке, 90 — с пенальти (5:0). Удаление: Олбрайтон (Лестер), 56.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:1 (0:1). Гол: Филлипс, 29 (0:1).

«Саутгемптон» — «Борнмут» — 2:1 (1:1). Голы: Тадич, 25 (1:0). Кинг, 45+1 (1:1). Тадич, 54 (2:1).