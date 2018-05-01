Моуринью побеждает Венгера, сотня Гвардьолы и угроза для Салаха
«СЭ» выделяет главные события 36-го тура чемпионата Англии.
«СЭ» выделяет главные события 36-го тура чемпионата Англии.
МОУРИНЬЮ, КАК СЭР АЛЕКС
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 2:1 (1:0). Голы: Погба, 16 (1:0). Мхитарян, 51 (1:1). Феллаини, 90+1 (2:1).
Улыбающиеся друг другу и о
Мирную идиллию, в которую вписывалась закономерная в целом ничья, на последних секундах нарушила голова Феллаини, от которой мяч отправился в верхний угол, и Моуринью избавился от необходимости отвечать на вопрос про забившего бывшей команде Мхитаряна. Армянский полузащитник показательно не стал отмечать взятие ворот и при замене удостоился аплодисментов.
Без него «Арсенал» в шестой раз подряд проиграл на выезде, чего не случалось с 1966 года, а Моуринью стал первым после сэра Алекса тренером «МЮ», дважды обыгравшим Венгера в рамках одного чемпионата. Возможно, это потешит самолюбие португальца, тогда как мысли оставившего вне заявке большую часть основного состава тренера «Арсенала» были заняты ответным матчем Лиги Европы с «Атлетико».
«СИТИ» ВЫБИЛ СОТНЮ
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:4 (1:2). Голы: Сане, 13 (0:1). Сабалета, 27 — в свои ворота (0:2). Крессуэлл, 42 (1:2). Габриэл Жезус, 53 (1:3). Фернандинью, 64 (1:4)
Лишившись
САЛАХ ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК
«Ливерпуль» — «Стоук Сити» — 0:0
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах
Теперь вообще непонятно, падет ли достижение Ширера, Криштиану Роналду и Луиса Суареса, потому что после перерыва (и это ускользнуло от внимания судейской бригады) Салах попытался ударить в лицо защитника «Стоука» Мартинса Инди. Случившееся совершенно не вяжется с имиджем Мо, который не только блестяще играет в футбол, но и в обычной жизни делает немало добрых дел. С другой стороны, соперники с первых минут принялись играть против Салаха максимально плотно и жестко, и арбитр Эндрю Марринер в ряде эпизодов пропускал фолы со стороны «гончаров». Понять эмоции лучшего игрока сезона можно, но простит ли его комиссия Футбольной ассоциации Англии или дисквалифицирует на несколько матчей до конца сезона?
ЛОНДОНСКИЕ ПЯТИДЕСЯТНИКИ
«Суонси» — «Челси» — 0:1 (0:1). Гол: Фабрегас, 4 (0:1)
Антонио Конте
А пока «аристократы» могут отметить два юбилея — 50-ю победу Конте и 50-й гол Фабрегаса в
ПАБ ИМЕНИ ДАЙЧА
«Бернли» — «Брайтон & Хоув» — 0:0
По регламенту в чемпионате Англии путевку в Лигу Европы гарантирует только пятое место в чемпионате. Однако победа «Манчестер Сити» в Кубке лиги расширила еврокубковую зону до шестого места, а предстоящий финал Кубка Англии между «Челси» и «МЮ» — и вовсе до седьмой строчки. Занимающий ее сейчас «Бернли» почти гарантировал себе дебют в Лиге Европы, ведь для этого нужно либо набрать одно очко в двух оставшихся турах, либо надеяться на то, что «Эвертон» не выиграет два раза с максимально возможным счетом для улучшения разности мячей. Но в самом Бернли в успехе своих любимцев никто не сомневается. Даже паб, в ноябре пообещавший сменить название в случае выхода в еврокубки, уже носит имя главного тренера бордовых Шона Дайча.
«Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 0:2 (0:1). Голы: Дженк, 39 (0:1). Гуйе, 77 (0:2).
«Кристал Пэлас» — «Лестер» — 5:0 (2:0). Голы: Заа, 17 (1:0). Макартур, 38 (2:0).
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:1 (0:1). Гол: Филлипс, 29 (0:1).
«Саутгемптон» — «Борнмут» — 2:1 (1:1). Голы: Тадич, 25 (1:0). Кинг, 45+1 (1:1). Тадич, 54 (2:1).
«Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд» — 2:0 (1:0). Голы: Алли, 16 (1:0). Кейн, 48 (2:0).