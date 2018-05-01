Лукаку вернется в строй к финалу Кубка Англии

Напомним, бельгиец получил повреждение в матче чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1) и покинул поле на 50-й минуте, уступив место Маркусу Рэшфорду.

Обследование не выявило у Лукаку серьезных травм, поэтому он должен вернуться на поле к финалу Кубка Англии с «Челси», который состоится 19 мая.