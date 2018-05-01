Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Лукаку вернется в строй к финалу Кубка Англии
Травма нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оказалась не слишком серьезной, сообщает The Mirror.
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Травма нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оказалась не слишком серьезной, сообщает The Mirror.
Напомним, бельгиец получил повреждение в матче чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1) и покинул поле на 50-й минуте, уступив место Маркусу Рэшфорду.
Обследование не выявило у Лукаку серьезных травм, поэтому он должен вернуться на поле к финалу Кубка Англии с «Челси», который состоится 19 мая.