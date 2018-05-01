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Венгер отказал «ПСЖ»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, объявивший об уходе из клуба после 22 лет работы, ответил отказом на предложение «ПСЖ», сообщает Daily Star.
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, объявивший об уходе из клуба после 22 лет работы, ответил отказом на предложение «ПСЖ», сообщает Daily Star.
Парижане предлагали специалисту пост генерального менеджера клуба. По данным источника, Венгер намерен взять паузу в карьере.