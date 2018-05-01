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12:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Венгер отказал «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, объявивший об уходе из клуба после 22 лет работы, ответил отказом на предложение «ПСЖ», сообщает Daily Star.

Источник: Reuters

Парижане предлагали специалисту пост генерального менеджера клуба. По данным источника, Венгер намерен взять паузу в карьере.

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