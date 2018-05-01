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12:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» поздравил Глеба с днем рождения

«Арсенал» в своем Твиттере поздравил бывшего полузащитника команды Александра Глеба с днем рождения.

Сегодня белорусу исполнилось 37 лет.

Напомним, Глеб выступал за лондонскую команду с 2005 по 2008 год. За это время он провел 131 матч, забил 11 голов и сделал 16 результативных передач.

В настоящее время игрок выступает за БАТЭ.

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