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«Арсенал» поздравил Глеба с днем рождения
«Арсенал» в своем Твиттере поздравил бывшего полузащитника команды Александра Глеба с днем рождения.
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«Арсенал» в своем Твиттере поздравил бывшего полузащитника команды Александра Глеба с днем рождения.
Сегодня белорусу исполнилось 37 лет.
Напомним, Глеб выступал за лондонскую команду с 2005 по 2008 год. За это время он провел 131 матч, забил 11 голов и сделал 16 результативных передач.
В настоящее время игрок выступает за БАТЭ.