«Арсенал» поздравил Глеба с днем рождения

Сегодня белорусу исполнилось 37 лет.



Напомним, Глеб выступал за лондонскую команду с 2005 по 2008 год. За это время он провел 131 матч, забил 11 голов и сделал 16 результативных передач.



В настоящее время игрок выступает за БАТЭ.