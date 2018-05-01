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10:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» могут наказать за расизм на матче с «Ювентусом»

Ответственные лица чемпионата Италии открыли дисциплинарное дело в отношении «Интера» из-за подозрений в проявлении расизма на матче 35-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (2:3), сообщает Football Italia.

Источник: Reuters

Отмечается, что трое специальных наблюдателей зафиксировали запрещенные выкрики со стороны болельщиков миланской команды в адрес французского хавбека туринцев Блеза Матюиди. Каким санкциям может быть подвергнут «Интер» не уточняется.

Интер 2:3
Первый тайм: 0:1
Ювентус
28.04.2018, 21:45 Зрители: 78328 основной раунд: 35-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Массимилиано Аллегри
Голы
52′ Мауро Икарди (Жоау Канселу) 9
65′ Андреа Барцальи 15
11 Дуглас Коста (Х. Куадрадо) 13′
37 Милан Шкриньяр 87′
9 Гонсало Игуаин (П. Дибала) 89′
Составы
Самир Ханданович 1
Жоау Канселу 7
Миранда 25
Милан Шкриньяр 37
Антонио Кандрева 87
Иван Перишич 44
18′ Матиас Весино 11
88′ Марсело Брозович 77
58′ 90′ Данило Д`Амброзио 33
Янн Карамо 17
81′ Рафинья 8
Борха Валеро 20
85′ Мауро Икарди 9
Давиде Сантон 21
1 Джанлуиджи Буффон
7 Хуан Куадрадо 5′
12 Алекс Сандру 77′
15 Андреа Барцальи 45′
24 Даниэле Ругани
9 Гонсало Игуаин
11 Дуглас Коста
14 Блэз Матюиди
5 Миралем Пьянич 80′ 21′
30 Родриго Бентанкур
6 Сами Хедира 61′
10 Пауло Дибала
17 Марио Манджукич 66′ 52′
33 Федерико Бернардески
Статистика
2 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 4
2 Угловые 8
7 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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