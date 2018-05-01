Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
«Интер» могут наказать за расизм на матче с «Ювентусом»
Ответственные лица чемпионата Италии открыли дисциплинарное дело в отношении «Интера»
Ответственные лица чемпионата Италии открыли дисциплинарное дело в отношении «Интера»
Отмечается, что трое специальных наблюдателей зафиксировали запрещенные выкрики со стороны болельщиков миланской команды в адрес французского хавбека туринцев Блеза Матюиди. Каким санкциям может быть подвергнут «Интер» не уточняется.
|Лучано Спаллетти
|Массимилиано Аллегри
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|2
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)