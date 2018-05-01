Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Бенитес может вернуться в «Наполи»
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в Италию.
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Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в Италию.
Как сообщает Il Mattino, руководство «Наполи» рассматривает возможность возвращения испанского специалиста, если неаполитанский клуб покинет Маурицио Сарри — на него претендует «Челси».
Напомним, что Бенитес возглавлял «Наполи» с 2013 по 2015 год, и президент клуба Аурелио Де Лаурентис высоко ценит мастерство испанского специалиста.