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09:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бенитес может вернуться в «Наполи»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в Италию.

Источник: AP 2018

Как сообщает Il Mattino, руководство «Наполи» рассматривает возможность возвращения испанского специалиста, если неаполитанский клуб покинет Маурицио Сарри — на него претендует «Челси».

Напомним, что Бенитес возглавлял «Наполи» с 2013 по 2015 год, и президент клуба Аурелио Де Лаурентис высоко ценит мастерство испанского специалиста.

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