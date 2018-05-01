Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
«Челси» выиграл молодежный Кубок Англии 5-й раз подряд и повторил рекорд «МЮ»
Молодежная команда «Челси» завоевала Кубок Англии, обыграв в финале «Арсенал».
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Молодежная команда «Челси» завоевала Кубок Англии, обыграв в финале «Арсенал».
«Синие» в первой игре победили «канониров» со счетом 3:1, а вторую выиграли 4:0.
«Челси» выиграл этот трофей в пятый раз подряд. Команда повторила рекорд «Манчестер Юнайтед», который был установлен в 50-х годах прошлого века.