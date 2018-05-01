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09:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Идея Инфантино о реформе клубного ЧМ не была единогласно принята в ФИФА и УЕФА

Предложение президента ФИФА Джанни Инфантино о расширении количества команд-участиц клубного чемпионата мира обсудили на заседании в штаб-квартире организации, сообщает L’Equipe.

Идея Инфантино включает в себя два основных момента: увеличение количества участников (с 7 до 24) и проведение турнира раз в четыре года.

В своём нынешнем формате клубный чемпионат проводится с 2005 года. В 2017 году на турнире в ОАЭ приняли участие 7 команд из 6 конфедераций. Победу одержал мадридский «Реал», обыгравший в финале бразильский «Гремио» (1:0).

Как сообщает французское издание, идея Инфантино не была единогласно воспринята членами совета, а также представителями УЕФА.

Напомним, ранее глава ФИФА предлагал увеличить количество участников клубного ЧМ до 32 команд.

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