Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Салах добился, чтобы его портрет убрали с самолёта сборной Египта
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах добился, чтобы его портрет был убран с самолета сборной Египта, сообщает Daily Mail.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах добился, чтобы его портрет был убран с самолета сборной Египта, сообщает Daily Mail.
«Я заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его контракты в Англии», — написал министр спорта Египта Халед Абд
Ранее сообщалось, что Салах недоволен действиями футбольной ассоциации страны и может пропустить чемпионат мира в России.
Напомним, разногласия вызвало изображение футболиста вместе с одним из официальных спонсоров египетской команды фирмой WE на самолёте EgyptAir, который перевозит игроков и персонал египетской национальной команды. WE — соперник компании Vodafone, с которой у Салаха заключен спонсорский контракт.