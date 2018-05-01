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09:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах добился, чтобы его портрет убрали с самолёта сборной Египта

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах добился, чтобы его портрет был убран с самолета сборной Египта, сообщает Daily Mail.

Источник: AFP 2018

«Я заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его контракты в Англии», — написал министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Салах недоволен действиями футбольной ассоциации страны и может пропустить чемпионат мира в России.

Напомним, разногласия вызвало изображение футболиста вместе с одним из официальных спонсоров египетской команды фирмой WE на самолёте EgyptAir, который перевозит игроков и персонал египетской национальной команды. WE — соперник компании Vodafone, с которой у Салаха заключен спонсорский контракт.

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