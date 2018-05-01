Салах добился, чтобы его портрет убрали с самолёта сборной Египта

Источник: AFP 2018

«Я заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его контракты в Англии», — написал министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Салах недоволен действиями футбольной ассоциации страны и может пропустить чемпионат мира в России.