Рамос: «Реал» точно не будет устраивать чемпионский коридор для «Барселоны»
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что команда не будет устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что команда не будет устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».
«Барселона» в воскресенье обыграла на выезде «Депортиво» в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно стала 25-кратным чемпионом страны. Следующий матч Примеры «сине-гранатовые» проведут 6 мая в Мадриде с «Реалом». Ранее главный тренер столичного клуба Зинедин Зидан заявил, что его команда не будет делать чемпионский коридор для каталонцев.
«Слова Зидана — это закон. Никакого чемпионского коридора не будет. Точка», — цитирует Рамоса Marca.
Ранее «Барселона» отказалась устраивать чемпионский коридор для «Реала» после победы мадридцев на клубном чемпионате мира-2017, объяснив это тем, что каталонский клуб не являлся участником турнира.