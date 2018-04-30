Рамос: «Реал» точно не будет устраивать чемпионский коридор для «Барселоны»

«Барселона» в воскресенье обыграла на выезде «Депортиво» в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно стала 25-кратным чемпионом страны. Следующий матч Примеры «сине-гранатовые» проведут 6 мая в Мадриде с «Реалом». Ранее главный тренер столичного клуба Зинедин Зидан заявил, что его команда не будет делать чемпионский коридор для каталонцев.