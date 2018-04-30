Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Немецкие летчики массово увольняются из-за России
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дочь Игоря Николаева удивляет окружающих «боевым» характером
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар0
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Малага
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат0
Урал0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М0
Рубин0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа1
СКА-Хабаровск0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Пелагея ради мужа не отказывается от макияжа даже на отдыхе
Стилисты жестоко подшутили над Кейт Миддлтон
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Помощник Клоппа не будет работать с «Ливерпулем» до конца сезона

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувач, несмотря на слухи, продолжит работать с командой, утверждает BBC.

Источник: AFP 2018

По информации источника, специалист до конца сезона-2017/18 не будет вовлечен в тренировочный процесс «красных» по личным причинам. Мерсисайдцы отмечают, что сложившаяся ситуация является исключительно частной и никак не скажется на подготовке команды.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что между Клопом и Бувачем возник серьезный конфликт. 56-летний босниец в последнее время никак не влиял на «Ливерпуль». Он не участвовал в тактических занятиях и не принимая участия в формировании состава команды.

Напомним, немецкий и боснийский тренеры работают вместе с 2001 года. Они поочередно сотрудничали в «Майнце» (с 2001 до 2008 года), потом в дортмундской «Боруссии» (2008−2015). С 2015 года специалисты вместе работают в «Ливерпуле».

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Что на самом деле происходит в "Спартаке"
IAAF угрожает России новыми санкциями из-за скандала с тренером
СМИ: Александр Жуков уйдет со всех постов в ОКР и МОК
«Ахмат» продлил беспроигрышную серию под руководством Ледяхова
UFC: Бой между Хабибом и Макгрегором может пройти только в США
Аршавин забил три гола в последних трех играх за «Кайрат»
«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд
«Реал» не будет устраивать чемпионский коридор для «Барселоны»
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь