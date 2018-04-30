Помощник Клоппа не будет работать с «Ливерпулем» до конца сезона

Источник: AFP 2018

По информации источника, специалист до конца сезона-2017/18 не будет вовлечен в тренировочный процесс «красных» по личным причинам. Мерсисайдцы отмечают, что сложившаяся ситуация является исключительно частной и никак не скажется на подготовке команды.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что между Клопом и Бувачем возник серьезный конфликт. 56-летний босниец в последнее время никак не влиял на «Ливерпуль». Он не участвовал в тактических занятиях и не принимая участия в формировании состава команды.