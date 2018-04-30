Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Аршавин забил три гола в последних трех играх за «Кайрат»
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин продлил свою результативную серию в чемпионате Казахстана.
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Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин продлил свою результативную серию в чемпионате Казахстана.
36-летний россиянин отличился в матче седьмого тура казахстанской
Для Аршавина этот мяч стал третьим в последних трех играх за «Кайрат». Всего на счету россиянина четыре гола в текущем чемпионате и пять ассистов.
«Кайрат» занимает вторую строчку и отстает на пять очков от лидирующей «Астаны», у которой на одну игру больше.