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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

Аршавин забил три гола в последних трех играх за «Кайрат»

Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин продлил свою результативную серию в чемпионате Казахстана.

36-летний россиянин отличился в матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги с павлодарским «Иртышом» (2:1). В той игре Аршавин также записал себе в актив голевую передачу.

Для Аршавина этот мяч стал третьим в последних трех играх за «Кайрат». Всего на счету россиянина четыре гола в текущем чемпионате и пять ассистов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кайрат» занимает вторую строчку и отстает на пять очков от лидирующей «Астаны», у которой на одну игру больше.

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