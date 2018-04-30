Аршавин забил три гола в последних трех играх за «Кайрат»

36-летний россиянин отличился в матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги с павлодарским «Иртышом» (2:1). В той игре Аршавин также записал себе в актив голевую передачу.

Для Аршавина этот мяч стал третьим в последних трех играх за «Кайрат». Всего на счету россиянина четыре гола в текущем чемпионате и пять ассистов.

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