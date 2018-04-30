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15:04 (мск), источник: БЕЛТА

Последние матчи 5-го тура чемпионата Беларуси завершились вничью

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два заключительных матча 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси завершились вничью с одинаковым результатом — 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новичок высшей лиги «Смолевичи» на своем поле разошелся миром с «Витебском», а футболисты «Городеи» также у себя дома не удержали победу в игре с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) — «Слуцк» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск) — 0:2, «Луч» (Минск) — «Днепр» (Могилев) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо» (Минск) — 1:0, «Гомель» — «Ислочь» (Минский район) — 1:2, «Минск» — «Динамо» (Брест) — 3:3.

Положение в лидирующей группе после 5 туров: БАТЭ — 15 очков, «Динамо» (Минск) — 13, «Витебск» — 8, «Слуцк» — 8, «Торпедо-БелАЗ» — 8, «Днепр» — 8. Внизу турнирной таблицы «Гомель» и «Городея», у которых по 2 балла.

В следующем туре встречаются: 4 мая — «Слуцк» — «Смолевичи», 5 мая — «Витебск» — «Минск», «Торпедо» — «Луч», «Городея» — «Гомель», 6 мая — «Динамо» (Минск) — «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Ислочь» — «Неман», 7 мая — «Днепр» — БАТЭ.

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