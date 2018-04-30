Потеря Неймара, рекорд Испании, уход Иньесты. Чем запомнится 25-й чемпионский сезон «Барселоны»

Источник: AFP 2018

Дебютный сезон Эрнесто Вальверде у руля «Барселоны» вышел неоднозначным: с одной стороны — золотой дубль (победа в чемпионате и Кубке страны), с другой — безапелляционный вылет из Лиги чемпионов и крах надежд на европейскую корону. Событий за эти девять месяцев произошло много — и все они, как верстовые столбы, отмечают точки на карте каталонцев, по которой те, иногда спотыкаясь, иногда чересчур уверенно, но все же шли к своему очередному национальному трофею. Из этих взлетов и падений и формируется чемпионский график каталонцев. О каждом из них — в материале «СЭ».

ПАДЕНИЕ

ПОРАЖЕНИЕ В СУПЕРКУБКЕ ИСПАНИИ

Первые официальные матчи Эрнесто Вальверде в должности главного тренера «Барселоны» вышли скомканными и рваными. После хорошей предсезонки каталонцы в августе без шансов проиграли Суперкубок страны, потерпев два поражения от «Реала» в двух встречах с итоговым счетом 1:5. Казалось, «Барса», только что потерявшая Неймара, еще не скоро — и уж точно не в этом сезоне, — оправится и будет претендовать на главные награды.

ВЗЛЕТ

ПЕРЕХОД НЕЙМАРА В «ПСЖ»

Это не обман зрения — трансфер бразильца действительно мог восприниматься новым тренером сине-гранатовых как подарок. Любимые схемы «Муравья» — 4−4−2 (когда мячом владеет соперник) и 4−2−3−1 или 3−5−2 (когда мяч у «Барселоны»), но уж никак не десятилетиями исповедуемая каталонцами 4−3−3. Так что переезд Неймара в Париж позволил Вальверде сразу же отказаться от старых методов и внедрить свои. Главная перемена — позиция на поле Лионеля Месси. Аргентинец перестал глубоко опускаться за мячом и играл теперь в центре нападения, хотя постепенный отход в полузащиту многими рассматривался как наиболее вероятное продолжение карьеры Лео.

Результатом стали 16 голов Месси в 15 матчах уже к концу октября и вторая молодость расцветшего Жорди Альбы, который теперь мог действовать по всей длине своего левого фланга, не упираясь в спину Неймара. В итоге у каталонского защитника почти в два раза увеличилась вовлеченность в атакующие действия: в прошлом году в чемпионате он забил один мяч и отдал шесть голевых передач, в этом — отличился дважды и сделал 10 результативных пасов.

ПАДЕНИЕ

ПОКУПКА ДЕМБЕЛЕ

20-летний французский нападающий дортмундской «Боруссии» стал первым основательным вложением каталонцев в пост-Неймаровскую эпоху. Место бразильца пустовало три недели, пока в конце августа «Барса» не совершила крупнейшую на тот момент покупку в своей истории, отдав за Дембеле 105 миллионов евро (плюс около 10 получили представители футболиста). Трансфер некоторое время был под вопросом — «Боруссия» не хотела отпускать одну из главных своих звезд, Усман в ответ пропускал тренировки и не выходил на связь. В итоге окончательная договоренность между клубами была-таки достигнута.

Карьера в «Барселоне» началась у него ни шатко, ни валко — одна травма, другая, и вот уже самый дорогой игрок клуба больше времени проводит в лазарете, чем на поле. У Дембеле возникли проблемы с адаптацией, ему наняли специального человека, который помогал освоиться в новом городе, дела вроде пошли в гору, но твердым игроком основы он так и не стал — поэтому назвать этот трансфер удачным пока совсем не получается.

ВЗЛЕТ

ПОКУПКА КОУТИНЬЮ И ПАУЛИНЬЮ

Два бразильца, пришедшие с разницей в полгода, стали важными элементами тактических построений Вальверде. Мощный 29-летний опорник — прекрасный пример того, как разрушать не только планы соперников, но и стереотипы. Его переход в «Барселону» за 40 миллионов евро из чемпионата Китая вызывал лишь недоумение среди поклонников сине-гранатовых, но первые же игры Паулинью за новый клуб доказали целесообразность вложений — он быстро нашел общий язык с Месси, освободив его от дополнительной оборонительной работы, несколько раз мастерски вышел на замены, перевернув ход неудачно складывавшихся игр и стал неотъемлемой частью новой «Барсы».

Сага с переездом Коутинью превратилась в такой же затянувшийся сериал, как и в случае с Неймаром, от которого уставать начали обе стороны, но в результате то, что не случилось летом, произошло зимой: в начале января вингер сборной Бразилии стал самым дорогим игроком в сине-гранатовой истории, опередив Дембеле — «Ливерпуль» получил за Коутинью 120 миллионов евро (плюс 40 в виде бонусов). В отличие от француза бразилец сразу стал приносить пользу на поле, хотя и не мог помочь новой команде в Лиге чемпионов — есть ощущение, что с ним «Барса» не прекратила бы выступление там так рано.

ПАДЕНИЕ

ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ НА МАТЧЕ С «ЛАС ПАЛЬМАСОМ»

1 октября в Барселоне прошел Референдум за отделение от Испании, в результате которого в городе периодически происходили столкновения демонстрантов и полиции, были раненые и пострадавшие. Вечером в тот же день «Барселона» принимала «Лас-Пальмас»: в каталонском клубе беспокоились из-за возможных беспорядков на трибунах, матч некоторое время был под угрозой срыва. Сине-гранатовые заранее обратились к руководству ла лиги с просьбой перенести игру, но в ответ им было сказано, что уважительных причин для переноса нет. Некоторые игроки — преимущественно, каталонцы (Пике и Роберто), были против проведения матча в такой день и голосовали за отмену встречи, но это решение повлекло бы за собой санкции в виде снятия с клуба шести очков, и большинство выбрало игру. Президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу решил провести матч при закрытых трибунах, тысячи болельщиков с билетами на руках остались стоять перед закрытыми дверьми стадиона, а единственным зрителем этого грустного матча стало море пустых пластиковых кресел «Камп Ноу».

ВЗЛЕТ

РАЗГРОМ «РЕАЛА» В КЛАСИКО

В декабре каталонцы прибыли в испанскую столицу, имея за спиной третье по величине преимущество над соперником в истории класико: 11 очков (при одной игре в запасе у мадридцев). Больше было только в 1991 году, когда DreamTeam Йохана Кройфа триумфально появилась на «Сантьяго Бернабеу» в ранге чемпиона с 13-очковым гандикапом и насладилась «почетным коридором» от хозяев поля, и в сезоне-2012/13, когда подопечные Тито Вилановы оказались в Мадриде, опережая «Реал» Жозе Моуринью на 16 очков.

Три безответных мяча во втором тайме приговорили «Королевский клуб» в прямом и переносном смысле — потерпев разгромное поражение и отстав от сине-гранатовых на 14 очков, команда Зидана так и не оправилась от этого и не сумела вернуться в чемпионскую гонку, сосредоточившись на Лиге чемпионов.

ПАДЕНИЕ

ВЫЛЕТ ОТ «РОМЫ» ИЗ ЛЧ

Создав к весне комфортный задел в чемпионате, «Барса», казалось, могла целенаправленно готовиться к решающим встречам в ЛЧ. В 1/8 финала с трудом, но все же был пройден «Челси», а вот в четвертьфинале каталонцам встретилась «Рома», и в ответной игре в Риме команда Вальверде неожиданно показала себя с абсолютно худшей стороны, уступив оппоненту во всем: в скорости, мысли, желании, настойчивости. Итальянцы, как «Барса» за год до этого против «ПСЖ», отыграли гостевой разгром 1:4, победили дома 3:0 и заслуженно прошли в полуфинал. Идеальный сезон каталонцев оказался испорчен одним-единственным матчем, в котором команда на 90 минут потеряла память и ориентацию в пространстве.

ВЗЛЕТ

НОВАЯ РЕКОРДНАЯ БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ В ИСПАНИИ

В 1980 году в испанском футболе был установлен рекорд, даже современникам показавшийся вечным. «Реал Сосьедад» поднял планку беспроигрышной серии в чемпионате на невероятную высоту: 38 туров подряд. За всю предшествующую историю существования ла лиги (с 1929 года) никому и близко не удавалось подобраться к такому результату, все подобные серии обрывались на отрезке с 21 до 27 матчей. Рекорд басков из Сан-Себастьяна казался Эверестом, умноженным на Эльбрус.

Но в 2018 году эта высота покорилась «Барселоне». Семь беспроигрышных матчей из рекордной серии каталонцы провели еще под руководством Луиса Энрике в конце предыдущего чемпионата, а 30 следующих — уже с Эрнесто Вальверде. Встреча в 31-м туре против «Леганеса» стала решающей — хет-трик Месси, сороковой по счету в футболке «Барселоны», убил интригу в матче, а с ней и вечный рекорд басков из Сан-Себастьяна, всего месяц не доживший до своего 38-летия. В следующей игре против «Валенсии» каталонцы подняли планку еще выше, установив новое достижение и начав новый отсчет для будущих преследователей. После ничьей в Виго и вчерашней победы в Ла-Корунье эта серия насчитывает уже 41 тур без поражений.

ПАДЕНИЕ

УХОД ИНЬЕСТЫ

В минувшую пятницу Андрес Иньеста сказал вслух то, о чем уже давно шептался футбольный мир: летом он покинет «Барселону» после 22 лет в каталонском клубе и 15 сезонов в первой команде «сине-гранатовых» и переедет в Китай. На пресс-конференции перед матчем с «Депортиво» Вальверде был лаконичен: «Мы не будем обманывать себя — Иньеста незаменим. Он заслуживает почетного коридора от всего стадиона. Мы хотим победить — в том числе, и для него. С первого дня этой изнурительной гонки мы мечтали стать лучшими — и нам остался один шаг. Посмотрим, сможем ли сделать его».

ВЗЛЕТ

ВОСЬМОЙ ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ