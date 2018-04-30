Потеря Неймара, рекорд Испании, уход Иньесты. Чем запомнится 25-й чемпионский сезон «Барселоны»
Взлеты и падения на
Взлеты и падения на
Дебютный сезон Эрнесто Вальверде у руля «Барселоны» вышел неоднозначным: с одной стороны — золотой дубль (победа в чемпионате и Кубке страны), с другой — безапелляционный вылет из Лиги чемпионов и крах надежд на европейскую корону. Событий за эти девять месяцев произошло много — и все они, как верстовые столбы, отмечают точки на карте каталонцев, по которой те, иногда спотыкаясь, иногда чересчур уверенно, но все же шли к своему очередному национальному трофею. Из этих взлетов и падений и формируется чемпионский график каталонцев. О каждом из них — в материале «СЭ».
ПАДЕНИЕ
ПОРАЖЕНИЕ В СУПЕРКУБКЕ ИСПАНИИ
Первые официальные матчи Эрнесто Вальверде в должности главного тренера «Барселоны» вышли скомканными и рваными. После хорошей предсезонки каталонцы в августе без шансов проиграли Суперкубок страны, потерпев два поражения от «Реала» в двух встречах с итоговым счетом 1:5. Казалось, «Барса», только что потерявшая Неймара, еще не скоро — и уж точно не в этом сезоне, — оправится и будет претендовать на главные награды.
ВЗЛЕТ
ПЕРЕХОД НЕЙМАРА В «ПСЖ»
Это не обман зрения — трансфер бразильца действительно мог восприниматься новым тренером
Результатом стали 16 голов Месси в 15 матчах уже к концу октября и вторая молодость расцветшего Жорди Альбы, который теперь мог действовать по всей длине своего левого фланга, не упираясь в спину Неймара. В итоге у каталонского защитника почти в два раза увеличилась вовлеченность в атакующие действия: в прошлом году в чемпионате он забил один мяч и отдал шесть голевых передач, в этом — отличился дважды и сделал 10 результативных пасов.
ПАДЕНИЕ
ПОКУПКА ДЕМБЕЛЕ
20-летний французский нападающий дортмундской «Боруссии» стал первым основательным вложением каталонцев в
Карьера в «Барселоне» началась у него ни шатко, ни валко — одна травма, другая, и вот уже самый дорогой игрок клуба больше времени проводит в лазарете, чем на поле. У Дембеле возникли проблемы с адаптацией, ему наняли специального человека, который помогал освоиться в новом городе, дела вроде пошли в гору, но твердым игроком основы он так и не стал — поэтому назвать этот трансфер удачным пока совсем не получается.
ВЗЛЕТ
ПОКУПКА КОУТИНЬЮ И ПАУЛИНЬЮ
Два бразильца, пришедшие с разницей в полгода, стали важными элементами тактических построений Вальверде. Мощный 29-летний опорник — прекрасный пример того, как разрушать не только планы соперников, но и стереотипы. Его переход в «Барселону» за 40 миллионов евро из чемпионата Китая вызывал лишь недоумение среди поклонников
Сага с переездом Коутинью превратилась в такой же затянувшийся сериал, как и в случае с Неймаром, от которого уставать начали обе стороны, но в результате то, что не случилось летом, произошло зимой: в начале января вингер сборной Бразилии стал самым дорогим игроком в
ПАДЕНИЕ
ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ НА МАТЧЕ С «ЛАС ПАЛЬМАСОМ»
1 октября в Барселоне прошел Референдум за отделение от Испании, в результате которого в городе периодически происходили столкновения демонстрантов и полиции, были раненые и пострадавшие. Вечером в тот же день «Барселона» принимала «Лас-Пальмас»: в каталонском клубе беспокоились
ВЗЛЕТ
РАЗГРОМ «РЕАЛА» В КЛАСИКО
В декабре каталонцы прибыли в испанскую столицу, имея за спиной третье по величине преимущество над соперником в истории класико: 11 очков (при одной игре в запасе у мадридцев). Больше было только в 1991 году, когда DreamTeam Йохана Кройфа триумфально появилась на «Сантьяго Бернабеу» в ранге чемпиона с 13-очковым гандикапом и насладилась «почетным коридором» от хозяев поля, и в сезоне-2012/13, когда подопечные Тито Вилановы оказались в Мадриде, опережая «Реал» Жозе Моуринью на 16 очков.
Три безответных мяча во втором тайме приговорили «Королевский клуб» в прямом и переносном смысле — потерпев разгромное поражение и отстав от
ПАДЕНИЕ
ВЫЛЕТ ОТ «РОМЫ» ИЗ ЛЧ
Создав к весне комфортный задел в чемпионате, «Барса», казалось, могла целенаправленно готовиться к решающим встречам в ЛЧ. В 1/8 финала с трудом, но все же был пройден «Челси», а вот в четвертьфинале каталонцам встретилась «Рома», и в ответной игре в Риме команда Вальверде неожиданно показала себя с абсолютно худшей стороны, уступив оппоненту во всем: в скорости, мысли, желании, настойчивости. Итальянцы, как «Барса» за год до этого против «ПСЖ», отыграли гостевой разгром 1:4, победили дома 3:0 и заслуженно прошли в полуфинал. Идеальный сезон каталонцев оказался испорчен
ВЗЛЕТ
НОВАЯ РЕКОРДНАЯ БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ В ИСПАНИИ
В 1980 году в испанском футболе был установлен рекорд, даже современникам показавшийся вечным. «Реал Сосьедад» поднял планку беспроигрышной серии в чемпионате на невероятную высоту: 38 туров подряд. За всю предшествующую историю существования ла лиги (с 1929 года) никому и близко не удавалось подобраться к такому результату, все подобные серии обрывались на отрезке с 21 до 27 матчей. Рекорд басков из
Но в 2018 году эта высота покорилась «Барселоне». Семь беспроигрышных матчей из рекордной серии каталонцы провели еще под руководством Луиса Энрике в конце предыдущего чемпионата, а 30 следующих — уже с Эрнесто Вальверде. Встреча в 31-м туре против «Леганеса» стала решающей —
ПАДЕНИЕ
УХОД ИНЬЕСТЫ
В минувшую пятницу Андрес Иньеста сказал вслух то, о чем уже давно шептался футбольный мир: летом он покинет «Барселону» после 22 лет в каталонском клубе и 15 сезонов в первой команде «сине-гранатовых» и переедет в Китай. На
ВЗЛЕТ
ВОСЬМОЙ ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
И «Барса» смогла. «Депортиво», которому победа нужна была как воздух — в противном случае вылет в сегунду был неминуем, — бился до последнего, не расклеился после незасчитанного мяча, отыгрался с 0:2 и мог забить еще, но вместо этого на последних минутах пропустил дважды от Месси и не сумел испортить