Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Давид Вилья забил 400-й гол в карьере
Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», забил 400-й гол в карьере.
Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», забил 400-й гол в карьере.
В матче 9-го тура MLS с «Далласом» 36-летний нападающий оформил дубль. Таким образом, на счету Вильи теперь 342 гола в клубной карьере, ещё 59 мячей он забил в составе сборной Испании.
Помимо «Барселоны», на клубном уровне форвард выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию» и «Атлетико».
В нынешнем сезоне на счету Вильи 4 гола и 2 результативные передачи в 6 матчах. После девяти туров «Нью-Йорк Сити» лидирует в турнирной таблице с 20 очками.