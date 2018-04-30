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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Давид Вилья забил 400-й гол в карьере

Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», забил 400-й гол в карьере.

Источник: AP 2018

В матче 9-го тура MLS с «Далласом» 36-летний нападающий оформил дубль. Таким образом, на счету Вильи теперь 342 гола в клубной карьере, ещё 59 мячей он забил в составе сборной Испании.

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Помимо «Барселоны», на клубном уровне форвард выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию» и «Атлетико».

В нынешнем сезоне на счету Вильи 4 гола и 2 результативные передачи в 6 матчах. После девяти туров «Нью-Йорк Сити» лидирует в турнирной таблице с 20 очками.

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