Давид Вилья забил 400-й гол в карьере

Источник: AP 2018

В матче 9-го тура MLS с «Далласом» 36-летний нападающий оформил дубль. Таким образом, на счету Вильи теперь 342 гола в клубной карьере, ещё 59 мячей он забил в составе сборной Испании.

Помимо «Барселоны», на клубном уровне форвард выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию» и «Атлетико».