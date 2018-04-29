Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Школьники растрогали учителя кроссовками его мечты
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Яна Рудковская в ботинках в сетку прокатилась на теплоходе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.04
ПСЖ2
Генгам2
Футбол. Зарубежный
29.04
Депортиво2
Барселона4
Футбол. Зарубежный
29.04
Торино0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
29.04
Валенсия0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
29.04
Ворскла0
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
29.04
Ростов2
Тосно0
Футбол. Зарубежный
29.04
Вердер1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
29.04
Фиорентина3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
29.04
Манчестер Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
29.04
Анже1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
29.04
Алавес0
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
29.04
Зенит0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
29.04
Майнц3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
29.04
Вест Хэм Юнайтед1
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
29.04
Ренн2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
29.04
Аталанта3
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
29.04
Сампдория4
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
29.04
Болонья1
Милан2
Футбол. Зарубежный
29.04
Верона1
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
29.04
Беневенто3
Удинезе3
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
29.04
Амкар0
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
29.04
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Зарубежный
29.04
Кротоне4
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
29.04
Хетафе1
Жирона1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В РФ ответили журналисту США, назвавшему РФ «страной 2-го сорта»
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Опять двадцать пять! «Барселона» — чемпион Испании
Овечкин помог «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Питтсбургом»
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Опять двадцать пять! «Барселона» — чемпион Испании

Хет-трик Месси в игре с «Депортиво» (4:2) принес каталонцам 25-й чемпионский титул.

Источник: Reuters

ЧЕМПИОНСКАЯ ИНТРИГА

У этого матча не могло быть никакой другой интриги, кроме чемпионской — «Барселоне» было достаточно набрать в Ла-Корунье одно очко, чтобы оформить свое очередное чемпионство и примерить 25-ю по счету корону ла лиги. Для хозяев же любой результат, кроме победного, означал неутешительное — вылет из примеры. Когда команды подходят к игре с такими разными задачами, стоит ждать отличный футбол.

ПОБЕДНЫЙ ОПЫТ

Особенно, если вспомнить, чем закончилась последняя встреча галисийцев и каталонцев на «Риасоре». В прошлом марте «Барса», опьяненная невероятным ответным матчем против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1), через три дня после него приехала в гости к «Депортиво» и не смогла собраться с мыслями, уступив со счетом 1:2. Можно сказать, что в тот день серьезную трещину получили чемпионские амбиции сине-гранатовых — на финише проигранной «Реалу» ла лиги им не хватило тех самых трех очков.

КОРИДОР ОТ «ДЕПОРТИВО»

Нынешняя ситуация в чемпионате Испании такова, что для возникновения похожей трещины должно было произойти что-то невероятное — например, падение на Землю метеорита, — слишком велик отрыв «Барсы» от идущего вторым «Атлетико» (11 очков при одном матче в запасе за четыре тура до финиша). Золотой дубль «сине-гранатовых» маячил на горизонте — неделю назад каталонцы выиграли свой 30-й Кубок Испании, не оставив живого места на «Севилье» (5:0), с чем их сегодня перед матчем и поздравила галисийская команда, выстроившись в почетный коридор.

Во время загрузки произошла ошибка.

ПОЗИЦИЯ ЗЕЕДОРФА

Как обычно, разговоры об этой коридорной системе становятся все громче в преддверии класико — теоретически, если «Барса», обыграв «Депортиво», подошла бы ко встрече с «Реалом» в ранге чемпиона, мадридцам, по заведенному обычаю, следовало бы поздравить соперника таким же коридором. Но Зидан еще несколько месяцев назад отрезал: «Никакого коридора не будет — это мое личное решение». Накануне об этом спросили Кларенса Зеедорфа, главного тренера галисийцев. Его ответ удивил многих: «Да, я — мадридист, но еще и посол УЕФА и представляю ценности этой организации; Fair Play — одна из основных среди них. Если “Барселона” выйдет на матч против “Реала” в ранге чемпиона, мне бы хотелось увидеть жест уважения в виде почетного коридора, потому что уважение в спорте превыше всего».

ПОБЕДА ДЛЯ ИНЬЕСТЫ

В пятницу Андрес Иньеста сказал вслух то, о чем уже давно шептался футбольный мир: летом он покинет «Барселону» после 22 лет в каталонском клубе и 15 сезонов в первой команде «сине-гранатовых» и переедет в Китай. Выиграть ла лигу для Иньесты стало всеобщей задачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

И «Барса» сделала все в лучшем виде, хоть и позволила хозяевам отыграться после 0:2 (на мячи Коутинью и Месси ответили Перес и Чолак) и на некоторое время подарить друг другу и болельщикам в Ла-Корунье луч надежды на сохранение прописки в элитном дивизионе; но еще два мяча от Лео в концовке встречи не оставили «Депору» шансов на выживание. Встретить гостевую победу за несколько минут до финального свистка на поле вышел Иньеста — как всегда, под овации стадиона. В 25-й раз всего — и в седьмой за последние 10 лет, — «Барселона» становится сильнейшей командой Испании.

Девять чемпионских титулов с собой в Китай заберет Иньеста — теперь в истории «Барселоны» только у него и Месси столько золотых медалей ла лиги.

Депортиво 2:4
Первый тайм: 1:2
Барселона
29.04.2018, 21:45 основной раунд: 35-й тур Riazor
Главные тренеры
Кларенс Зеедорф Эрнесто Вальверде
Голы
40′ Перес Мартинес Лукас (Б. Валье) 7
64′ Эмре Чолак (С. Борхес) 8
14 Филиппе Коутинью (У. Дембеле) 7′
10 Лионель Месси (Луис Суарес) 38′
10 Лионель Месси (Луис Суарес) 82′
10 Лионель Месси (Луис Суарес) 85′
Составы
Рубен Мартинес 13
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Луиш Карлуш Луизинью 16
Рауль Редаль Альбентоса 6
20′ Фабиан Шер 24
Микаэль Крун-Дели 14
Эмре Чолак 8
Перес Мартинес Лукас 7
87′ Сельсо Борхес 22
Флорин Андоне 10
86′ Борха Валье 19
Федерико Картабия 9
83′ дос Сантос Торрес Гильерме 20
Салли Мунтари 21
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду 58′
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
10 Лионель Месси
5 Серхио Бускетс
9 Луис Суарес
4 Иван Ракитич 87′
8 Андрес Иньеста
14 Филиппе Коутинью 74′
15 Паулинью
11 Усман Дембеле 68′
6 Денис Суарес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 9
6 Угловые 7
9 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Депортиво
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Что на самом деле происходит в "Спартаке"
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото
«Локомотив» в понедельник может стать чемпионом России
Овечкин помог «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Питтсбургом»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии
«Ростов» победил во втором тестовом матче на стадионе ЧМ-2018
Капитан «Зенита» Кришито назвал трех лучших игроков сборной РФ
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь