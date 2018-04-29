Опять двадцать пять! «Барселона» — чемпион Испании

ЧЕМПИОНСКАЯ ИНТРИГА
У этого матча не могло быть никакой другой интриги, кроме чемпионской — «Барселоне» было достаточно набрать в
ПОБЕДНЫЙ ОПЫТ
Особенно, если вспомнить, чем закончилась последняя встреча галисийцев и каталонцев на «Риасоре». В прошлом марте «Барса», опьяненная невероятным ответным матчем против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1), через три дня после него приехала в гости к «Депортиво» и не смогла собраться с мыслями, уступив со счетом 1:2. Можно сказать, что в тот день серьезную трещину получили чемпионские амбиции
КОРИДОР ОТ «ДЕПОРТИВО»
Нынешняя ситуация в чемпионате Испании такова, что для возникновения похожей трещины должно было произойти
ПОЗИЦИЯ ЗЕЕДОРФА
Как обычно, разговоры об этой коридорной системе становятся все громче в преддверии класико — теоретически, если «Барса», обыграв «Депортиво», подошла бы ко встрече с «Реалом» в ранге чемпиона, мадридцам, по заведенному обычаю, следовало бы поздравить соперника таким же коридором. Но Зидан еще несколько месяцев назад отрезал: «Никакого коридора не будет — это мое личное решение». Накануне об этом спросили Кларенса Зеедорфа, главного тренера галисийцев. Его ответ удивил многих: «Да, я — мадридист, но еще и посол УЕФА и представляю ценности этой организации; Fair Play — одна из основных среди них. Если “Барселона” выйдет на матч против “Реала” в ранге чемпиона, мне бы хотелось увидеть жест уважения в виде почетного коридора, потому что уважение в спорте превыше всего».
ПОБЕДА ДЛЯ ИНЬЕСТЫ
В пятницу Андрес Иньеста сказал вслух то, о чем уже давно шептался футбольный мир: летом он покинет «Барселону» после 22 лет в каталонском клубе и 15 сезонов в первой команде «сине-гранатовых» и переедет в Китай. Выиграть ла лигу для Иньесты стало всеобщей задачей.
И «Барса» сделала все в лучшем виде, хоть и позволила хозяевам отыграться после 0:2 (на мячи Коутинью и Месси ответили Перес и Чолак) и на некоторое время подарить друг другу и болельщикам в
Девять чемпионских титулов с собой в Китай заберет Иньеста — теперь в истории «Барселоны» только у него и Месси столько золотых медалей ла лиги.
|Кларенс Зеедорф
|Эрнесто Вальверде
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|9
|6
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)