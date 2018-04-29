Опять двадцать пять! «Барселона» — чемпион Испании

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ЧЕМПИОНСКАЯ ИНТРИГА

У этого матча не могло быть никакой другой интриги, кроме чемпионской — «Барселоне» было достаточно набрать в Ла-Корунье одно очко, чтобы оформить свое очередное чемпионство и примерить 25-ю по счету корону ла лиги. Для хозяев же любой результат, кроме победного, означал неутешительное — вылет из примеры. Когда команды подходят к игре с такими разными задачами, стоит ждать отличный футбол.

ПОБЕДНЫЙ ОПЫТ

Особенно, если вспомнить, чем закончилась последняя встреча галисийцев и каталонцев на «Риасоре». В прошлом марте «Барса», опьяненная невероятным ответным матчем против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1), через три дня после него приехала в гости к «Депортиво» и не смогла собраться с мыслями, уступив со счетом 1:2. Можно сказать, что в тот день серьезную трещину получили чемпионские амбиции сине-гранатовых — на финише проигранной «Реалу» ла лиги им не хватило тех самых трех очков.

КОРИДОР ОТ «ДЕПОРТИВО»

Нынешняя ситуация в чемпионате Испании такова, что для возникновения похожей трещины должно было произойти что-то невероятное — например, падение на Землю метеорита, — слишком велик отрыв «Барсы» от идущего вторым «Атлетико» (11 очков при одном матче в запасе за четыре тура до финиша). Золотой дубль «сине-гранатовых» маячил на горизонте — неделю назад каталонцы выиграли свой 30-й Кубок Испании, не оставив живого места на «Севилье» (5:0), с чем их сегодня перед матчем и поздравила галисийская команда, выстроившись в почетный коридор.

ПОЗИЦИЯ ЗЕЕДОРФА

Как обычно, разговоры об этой коридорной системе становятся все громче в преддверии класико — теоретически, если «Барса», обыграв «Депортиво», подошла бы ко встрече с «Реалом» в ранге чемпиона, мадридцам, по заведенному обычаю, следовало бы поздравить соперника таким же коридором. Но Зидан еще несколько месяцев назад отрезал: «Никакого коридора не будет — это мое личное решение». Накануне об этом спросили Кларенса Зеедорфа, главного тренера галисийцев. Его ответ удивил многих: «Да, я — мадридист, но еще и посол УЕФА и представляю ценности этой организации; Fair Play — одна из основных среди них. Если “Барселона” выйдет на матч против “Реала” в ранге чемпиона, мне бы хотелось увидеть жест уважения в виде почетного коридора, потому что уважение в спорте превыше всего».

ПОБЕДА ДЛЯ ИНЬЕСТЫ

В пятницу Андрес Иньеста сказал вслух то, о чем уже давно шептался футбольный мир: летом он покинет «Барселону» после 22 лет в каталонском клубе и 15 сезонов в первой команде «сине-гранатовых» и переедет в Китай. Выиграть ла лигу для Иньесты стало всеобщей задачей.

И «Барса» сделала все в лучшем виде, хоть и позволила хозяевам отыграться после 0:2 (на мячи Коутинью и Месси ответили Перес и Чолак) и на некоторое время подарить друг другу и болельщикам в Ла-Корунье луч надежды на сохранение прописки в элитном дивизионе; но еще два мяча от Лео в концовке встречи не оставили «Депору» шансов на выживание. Встретить гостевую победу за несколько минут до финального свистка на поле вышел Иньеста — как всегда, под овации стадиона. В 25-й раз всего — и в седьмой за последние 10 лет, — «Барселона» становится сильнейшей командой Испании.