«Барселона» в 25-й раз стала чемпионом Испании по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Что будет, если «закончились права»
Хилькевич и Цуканова-Котт хотят рожать в одной палате
Названа страна с самым дешевым гражданством
Яна Рудковская в ботинках в сетку прокатилась на теплоходе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.04
ПСЖ2
Генгам2
Футбол. Зарубежный
29.04
Депортиво2
Барселона4
Футбол. Зарубежный
29.04
Торино0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
29.04
Валенсия0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
29.04
Ворскла0
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
29.04
Ростов2
Тосно0
Футбол. Зарубежный
29.04
Вердер1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
29.04
Фиорентина3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
29.04
Манчестер Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
29.04
Анже1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
29.04
Алавес0
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
29.04
Зенит0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
29.04
Майнц3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
29.04
Вест Хэм Юнайтед1
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
29.04
Ренн2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
29.04
Аталанта3
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
29.04
Сампдория4
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
29.04
Болонья1
Милан2
Футбол. Зарубежный
29.04
Верона1
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
29.04
Беневенто3
Удинезе3
Футбол. Премьер-лига
29.04
Амкар0
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
29.04
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
29.04
Кротоне4
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
29.04
Хетафе1
Жирона1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В РФ ответили журналисту США, назвавшему РФ «страной 2-го сорта»
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
София Ротару устроила семейную фотосессию
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
29 апреля, источник: ТАСС

«Барселона» в 25-й раз стала чемпионом Испании по футболу

ТАСС, 29 апреля. «Барселона» в гостях со счетом 4:2 победила «Депортиво» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно завоевала чемпионский титул.

Источник: Reuters

Забитыми голами в составе «Барселоны» отметились Филиппе Коутиньо (7-я минута) и Лионель Месси (38, 82, 85), у «Депортиво» отличились Лукас Перес (40) и Эмре Чолак (64).

В турнирной таблице «Барселона» набрала 86 очков, имея матч в запасе. Идущий вторым «Атлетико», в активе которого 75 очков после 35 игр, в оставшихся трех матчах до конца чемпионата сможет набрать максимум 84 очка. На третьей позиции расположился мадридский «Реал» (71 очко, 34 матча). «Депортиво» с 28 очками занимает 18-е место, команда потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата на следующий сезон.

«Барселона» в 25-й раз стала чемпионом страны, при этом команда завоевала трофей в седьмой из последних десяти сезонов, лидером по количеству чемпионских титулов является мадридский «Реал» (33). «Барселона» не проигрывает на протяжении 41 матча подряд (32 победы и 9 ничьих) в чемпионате Испании. Последний раз «Барселона» в национальном первенстве уступила 8 апреля 2017 года в выездном матче с «Малагой» (0:2). Также команда установила еще один рекорд, став единственным клубом в истории чемпионата Испании, который 34 матча подряд в одном сезоне закончил без поражений.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом Испании. Ранее в сезоне-2017/18 команда под его руководством выиграла Кубок Испании. Аргентинский нападающий Месси, который на данный момент забил 32 гола в нынешнем сезоне чемпионата Испании, стал первым игроком в истории, который отличился не меньше 30 раз в семи сезонах испанского первенства — 2009/10 (34 гола), 2010/11 (31), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2014/15 (43) и 2016/17 (37).

В следующем матче «Барселона» 6 мая примет «Реал», «Депортиво» 5 мая на выезде встретится с «Сельтой».

Депортиво 2:4
Первый тайм: 1:2
Барселона
29.04.2018, 21:45 основной раунд: 35-й тур Riazor
Главные тренеры
Кларенс Зеедорф Эрнесто Вальверде
Голы
40′ Перес Мартинес Лукас (Б. Валье) 7
64′ Эмре Чолак (С. Борхес) 8
14 Филиппе Коутинью (У. Дембеле) 7′
10 Лионель Месси (Луис Суарес) 38′
10 Лионель Месси (Луис Суарес) 82′
10 Лионель Месси (Луис Суарес) 85′
Составы
Рубен Мартинес 13
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Луиш Карлуш Луизинью 16
Рауль Редаль Альбентоса 6
20′ Фабиан Шер 24
Микаэль Крун-Дели 14
Эмре Чолак 8
Перес Мартинес Лукас 7
87′ Сельсо Борхес 22
Флорин Андоне 10
86′ Борха Валье 19
Федерико Картабия 9
83′ дос Сантос Торрес Гильерме 20
Салли Мунтари 21
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду 58′
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
10 Лионель Месси
5 Серхио Бускетс
9 Луис Суарес
4 Иван Ракитич 87′
8 Андрес Иньеста
14 Филиппе Коутинью 74′
15 Паулинью
11 Усман Дембеле 68′
6 Денис Суарес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 9
6 Угловые 7
9 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Депортиво
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии
«Ростов» победил во втором тестовом матче на стадионе ЧМ-2018
Нападающий сборной России довел безголевую серию до 18 матчей
Определился победитель юниорского ЧМ по хоккею в России
Манчини назвал матч с ЦСКА одним из лучших для «Зенита» в сезоне
Карпин не считает личным противостоянием матч со «Спартаком»
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь