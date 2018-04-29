Футболист показал судье желтую карточку

На 61-й минуте встречи арбитр встал на пути одного из футболистов «Витесса», что привело к падению обоих. После остановки игры Фоор вытянул из кармана судьи «горчичник» и демонстративно показал тому желтую карточку якобы за блокировку. Арбитр и другие участники эпизода посмеялись и продолжили матч.