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21:13 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 29 апреля. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:1 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

В составе хозяев забитыми мячами отметились Поль Погба (16-я минута) и Маруан Феллайни (90). У гостей отличился Генрих Мхитарян (51), который в зимнее трансферное окно перешел в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер, возглавляющий команду с 1996 года, по окончании сезона покинет свой пост. Перед началом встречи бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вручил Венгеру памятный сувенир. По ходу нынешнего сезона французский специалист побил рекорд Фергюсона по количеству матчей в английской премьер-лиге в качестве главного тренера.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав 77 очков. «Арсенал» с 57 очками идет шестым.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 4 мая в гостях сыграет с «Брайтоном», «Арсенал» 6 мая примет «Бернли».

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал
29.04.2018, 18:30 основной раунд: 36-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Арсен Венгер
Голы
16′ Поль Погба 6
90+1′ Маруан Феллаини (Э. Янг) 27
7 Генрих Мхитарян (Г. Джака) 51′
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
Эшли Янг 18
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Поль Погба 6
Неманья Матич 31
Алексис Санчес 7
64′ Андер Агуэра Эррера 21
Маруан Феллаини 27
50′ Ромелу Лукаку 9
Маркус Рэшфорд 19
64′ Джесси Лингард 14
Антони Марсьяль 11
13 Давид Оспина
24 Эктор Бельерин
21 Калум Чемберс
27 Константинос Мавропанос
17 Алекс Ивоби
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
29 Гранит Джака 24′
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
31 Сеад Колашинац 64′
18 Начо Монреаль
7 Генрих Мхитарян 76′
69 Джозеф Уиллок
61 Рейс Нелсон 64′
23 Дэнни Уэлбек
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
9 Угловые 0
12 Фолы 7
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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