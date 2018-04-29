«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Поль Погба (16-я минута) и Маруан Феллайни (90). У гостей отличился Генрих Мхитарян (51), который в зимнее трансферное окно перешел в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер, возглавляющий команду с 1996 года, по окончании сезона покинет свой пост. Перед началом встречи бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вручил Венгеру памятный сувенир. По ходу нынешнего сезона французский специалист побил рекорд Фергюсона по количеству матчей в английской премьер-лиге в качестве главного тренера.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав 77 очков. «Арсенал» с 57 очками идет шестым.