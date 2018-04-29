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20:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Полиция открыла дело в отношении «Бенфики» по подозрению в договорных матчах

ТАСС, 29 апреля. Полиция начала расследование в отношении португальского футбольного клуба «Бенфика» по подозрению в махинациях с результатами матчей за последние пять лет. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Record.

Источник: РИА "Новости"

Полиция проведет проверку сообщений, отправленных членами руководства «Бенфики» в WhatsApp и Messenger. Отмечается, что полиция намерена получить прямые доказательства вины подозреваемых, чтобы продолжить следствие на судебном уровне. Основными фигурантами этого дела являются президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра и вице-президент Фернандо Таварес Маркес.

Полиция расследует 163 матча «Бенфики» в чемпионате Португалии, начиная с сезона-2013/14, после которого команда четыре раза подряд становилась победителем турнира.

В текущем чемпионате «Бенфика» занимает второе место, набрав 72 очка. Лиссабонская команда отстает от лидирующего «Порту» на два балла.

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