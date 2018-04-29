СМИ: Полиция открыла дело в отношении «Бенфики» по подозрению в договорных матчах

Полиция проведет проверку сообщений, отправленных членами руководства «Бенфики» в WhatsApp и Messenger. Отмечается, что полиция намерена получить прямые доказательства вины подозреваемых, чтобы продолжить следствие на судебном уровне. Основными фигурантами этого дела являются президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра и вице-президент Фернандо Таварес Маркес.
Полиция расследует 163 матча «Бенфики» в чемпионате Португалии, начиная с сезона-2013/14, после которого команда четыре раза подряд становилась победителем турнира.
В текущем чемпионате «Бенфика» занимает второе место, набрав 72 очка. Лиссабонская команда отстает от лидирующего «Порту» на два балла.