Тренер «Астаны» прокомментировал седьмую победу в КПЛ-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Что будет, если «закончились права»
Школьники растрогали учителя кроссовками его мечты
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ворскла0
Динамо К0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов2
Тосно0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина2
Наполи0
Футбол. Зарубежный
21:45
Депортиво
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Генгам
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес0
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм Юнайтед1
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта3
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория4
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья1
Милан2
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона1
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто3
Удинезе3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар0
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13:30
Кротоне4
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе1
Жирона1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото
Россия проснулась! Воробьев расколдовал Евротур
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
18«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина
19:11 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» прокомментировал седьмую победу в КПЛ-2018

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян подвел итоги матча против «Тобола» в седьмом туре КПЛ.

Игра в столице завершилась со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 67-й минуте забил Патрик Твумаси.

— Мы знали, что «Тобол» очень качественно и большими силами обороняется, поэтому ждали тяжелый матч. От нас требовалось в первом тайме проявить терпение, контролировать мяч, создавать моменты. Во втором тайме мы продолжили играть в свой футбол, пытались вскрыть оборону через фланги.

В целом в этой игре было не очень много моментов, но в итоге мы одержали очень важную победу, так как мы отыграли третий матч за восемь дней. Я поздравляю своих футболистов с этой победой, они проделали очень большую работу за эти восемь дней и взяли необходимые очки, — цитирует Бабаяна официальный сайт «Астаны».

— Когда смогут команде помочь восстанавливающиеся от травм Серикжан Мужиков, Юрий Логвиненко и Игорь Шитов?

— Мужиков набирает форму, думаю, что в ближайших играх он сможет выйти к своему оптимальному состоянию. Юре Логвиненко еще нужна неделя для восстановления, а что касается Игоря Шитова, то ему необходимо еще дней 10−12, чтобы вернуться в общую группу.

— «Астана» до 70-й минуте чувствовала себя комфортно, потом «Тобол» провел две замены и начал создавать моменты. Сказалась усталость игроков столичного клуба?

— Я не могу сказать, что у них было много моментов, но они были. Возможно в конце матча давил результат, мы выигрывали, соперник усилил натиск, выпустил игроков в атаку, отошли от своей игры. Конечно, чем ближе к концу, тем было тяжелее, потому что было необходимо сохранить победный счет.

— Готов ли полностью вернувшийся в «Астану» Джордже Деспотович?

— Нам нужен был нападающий, который хорошо играет на втором этаже, цепляется за мячи, потому что «Тобол» очень низко оборонялся. Именно исходя из этих соображений, мы выпустили Деспотовича. Он отработал как мог, много двигался. Конечно, нельзя сказать, что он в оптимальной форме, но он старается, понимает, что ему нужно работать, прибавлять, причем не только ему.

Отметим, что «Астана» с 22 очками возглавляет таблицу КПЛ, опережая «Кайрат» на пять баллов, а «Тобол» — на девять. При этом столичный клуб сыграл на матч больше, чем конкуренты.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Экс-форвард "Кайрата" результативно стартовал в белорусском клубе
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото
Россия проснулась! Воробьев расколдовал Евротур
«Были злыми сами на себя»: игроки «Спартак» — о матче в Перми
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости
Капитан сборной РФ вошел в символическую сборную этапа Евротура
Манчини назвал матч с ЦСКА одним из лучших для «Зенита» в сезоне
«Реал» одержал домашнюю победу над «Леганесом»
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь