Тренер «Астаны» прокомментировал седьмую победу в КПЛ-2018

Игра в столице завершилась со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 67-й минуте забил Патрик Твумаси.

— Мы знали, что «Тобол» очень качественно и большими силами обороняется, поэтому ждали тяжелый матч. От нас требовалось в первом тайме проявить терпение, контролировать мяч, создавать моменты. Во втором тайме мы продолжили играть в свой футбол, пытались вскрыть оборону через фланги.

В целом в этой игре было не очень много моментов, но в итоге мы одержали очень важную победу, так как мы отыграли третий матч за восемь дней. Я поздравляю своих футболистов с этой победой, они проделали очень большую работу за эти восемь дней и взяли необходимые очки, — цитирует Бабаяна официальный сайт «Астаны».

— Когда смогут команде помочь восстанавливающиеся от травм Серикжан Мужиков, Юрий Логвиненко и Игорь Шитов?

— Мужиков набирает форму, думаю, что в ближайших играх он сможет выйти к своему оптимальному состоянию. Юре Логвиненко еще нужна неделя для восстановления, а что касается Игоря Шитова, то ему необходимо еще дней 10−12, чтобы вернуться в общую группу.

— «Астана» до 70-й минуте чувствовала себя комфортно, потом «Тобол» провел две замены и начал создавать моменты. Сказалась усталость игроков столичного клуба?

— Я не могу сказать, что у них было много моментов, но они были. Возможно в конце матча давил результат, мы выигрывали, соперник усилил натиск, выпустил игроков в атаку, отошли от своей игры. Конечно, чем ближе к концу, тем было тяжелее, потому что было необходимо сохранить победный счет.

— Готов ли полностью вернувшийся в «Астану» Джордже Деспотович?

— Нам нужен был нападающий, который хорошо играет на втором этаже, цепляется за мячи, потому что «Тобол» очень низко оборонялся. Именно исходя из этих соображений, мы выпустили Деспотовича. Он отработал как мог, много двигался. Конечно, нельзя сказать, что он в оптимальной форме, но он старается, понимает, что ему нужно работать, прибавлять, причем не только ему.