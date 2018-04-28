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19:25 (мск), источник: Р-Спорт

Врачи наложили Манджукичу 10 швов после матча с «Интером»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Врачи наложили хорватскому нападающему «Ювентуса» Марио Манджукичу 10 швов после матча 35-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера», сообщает пресс-служба туринского клуба.

Источник: AP 2018

Футболист был заменен на 66-й минуте матча из-за глубокой раны правой лодыжки. Медики «Ювентуса» наложили Манджукичу 10 швов, хорват поделился фотографией в социальной сети Instagram.

Пресс-служба клуба также сообщает, что участие футболиста в следующем матче Серии А против «Болоньи», который состоится в субботу 5 мая, под большим сомнением.

«Ювентус» в субботу в Милане одержал волевую победу над «Интером» (3:2) в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу и с 88 очками оторвался на четыре балла от ближайшего преследователя «Наполи».

Интер 2:3
Первый тайм: 0:1
Ювентус
28.04.2018, 21:45 основной раунд: 35-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Массимилиано Аллегри
Голы
52′ Мауро Икарди (Жоау Канселу) 9
65′ Андреа Барцальи 15
11 Дуглас Коста (Х. Куадрадо) 13′
37 Милан Шкриньяр 87′
9 Гонсало Игуаин (П. Дибала) 89′
Составы
Самир Ханданович 1
Жоау Канселу 7
Миранда 25
Милан Шкриньяр 37
Антонио Кандрева 87
Иван Перишич 44
18′ Матиас Весино 11
88′ Марсело Брозович 77
58′ 90′ Данило Д`Амброзио 33
Янн Карамо 17
81′ Рафинья 8
Борха Валеро 20
85′ Мауро Икарди 9
Давиде Сантон 21
1 Джанлуиджи Буффон
7 Хуан Куадрадо 5′
12 Алекс Сандру 77′
15 Андреа Барцальи 45′
24 Даниэле Ругани
9 Гонсало Игуаин
11 Дуглас Коста
14 Блэз Матюиди
5 Миралем Пьянич 80′ 21′
30 Родриго Бентанкур
6 Сами Хедира 61′
10 Пауло Дибала
17 Марио Манджукич 66′ 52′
33 Федерико Бернардески
Статистика
2 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 4
2 Угловые 8
7 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
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