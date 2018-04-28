Врачи наложили Манджукичу 10 швов после матча с «Интером»

Футболист был заменен на 66-й минуте матча из-за глубокой раны правой лодыжки. Медики «Ювентуса» наложили Манджукичу 10 швов, хорват поделился фотографией в социальной сети Instagram.
Пресс-служба клуба также сообщает, что участие футболиста в следующем матче Серии А против «Болоньи», который состоится в субботу 5 мая, под большим сомнением.
«Ювентус» в субботу в Милане одержал волевую победу над «Интером» (3:2) в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу и с 88 очками оторвался на четыре балла от ближайшего преследователя «Наполи».