Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
«МЮ» — «Арсенал»: Мхитарян вернулся в основной состав гостей
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 35-го тура чемпионата Англии.
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 35-го тура чемпионата Англии.
В составе гостей в стартовом составе выйдет полузащитник Генрих Мхитарян. Армянский хавбек не появлялся на поле с 5 апреля, когда «канониры» в первой встрече четвертьфинала Лиги Европы обыграли ЦСКА (4:1).
Стартовые составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг — Эррера, Матич, Погба — Лингард, Санчес, Лукаку;
«Арсенал»: Оспина — Бельерин, Чемберс, Мавропанос, Колашинац — Джака,
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится сегодня, 29 апреля. Начало игры — 18.30 по московскому времени.