Гол с пенальти принес «Астане» победу над «Тоболом»

Игра проходила сегодня, 29 апреля, и завершилась со счетом 1:0.

На 67-й минуте главный судья Булат Сариев усмотрел нарушение правил в борьбе полузащитника «Тобола» Азата Нургалиева и хорватского хавбека «Астаны» Марина Томасова в штрафной и назначил пенальти. К «точке» подошел ганский форвард Патрик Твумаси — вратарь костанайцев Вячеслав Котляр был близок к тому, чтобы отразить мяч, но он все-таки оказался в сетке.