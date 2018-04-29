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Гол с пенальти принес «Астане» победу над «Тоболом»
Футболисты «Астаны» обыграли костанайский «Тобол» в домашнем матче седьмого тура казахстанской
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Футболисты «Астаны» обыграли костанайский «Тобол» в домашнем матче седьмого тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 29 апреля, и завершилась со счетом 1:0.
На 67-й минуте главный судья Булат Сариев усмотрел нарушение правил в борьбе полузащитника «Тобола» Азата Нургалиева и хорватского хавбека «Астаны» Марина Томасова в штрафной и назначил пенальти. К «точке» подошел ганский форвард Патрик Твумаси — вратарь костанайцев Вячеслав Котляр был близок к тому, чтобы отразить мяч, но он
С 22 очками «Астана» возглавляет таблицу КПЛ, опережая «Кайрат» на пять баллов, а «Тобол» — на девять. При этом столичный клуб сыграл на матч больше, чем конкуренты.