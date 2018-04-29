Гол с пенальти принес «Астане» победу над «Тоболом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана
Путин отреагировал на просьбу списать деньги с его счета
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед1
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже0
Марсель1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Динамо К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм Юнайтед1
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта3
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория4
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья1
Милан2
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона1
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто3
Удинезе3
Футбол. Зарубежный
21:45
Депортиво
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Генгам
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар0
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13:30
Кротоне4
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе1
Жирона1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Ошибки Спаллетти. Почему «Интер» пролетел мимо Лиги чемпионов
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Азербайджана
София Ротару устроила семейную фотосессию
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
6«Юве» вырывает победу в матче с «Интером» и другие события выходных
10«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала ЛЧ
17:54 (мск), источник: Vesti.kz

Гол с пенальти принес «Астане» победу над «Тоболом»

Футболисты «Астаны» обыграли костанайский «Тобол» в домашнем матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 29 апреля, и завершилась со счетом 1:0.

На 67-й минуте главный судья Булат Сариев усмотрел нарушение правил в борьбе полузащитника «Тобола» Азата Нургалиева и хорватского хавбека «Астаны» Марина Томасова в штрафной и назначил пенальти. К «точке» подошел ганский форвард Патрик Твумаси — вратарь костанайцев Вячеслав Котляр был близок к тому, чтобы отразить мяч, но он все-таки оказался в сетке.

С 22 очками «Астана» возглавляет таблицу КПЛ, опережая «Кайрат» на пять баллов, а «Тобол» — на девять. При этом столичный клуб сыграл на матч больше, чем конкуренты.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Трансферная стоимость Жерара Гоу после перехода в китайский клуб снизилась на полмиллиона евро
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром
Россия проснулась! Воробьев расколдовал Евротур
Ошибки Спаллетти. Почему «Интер» пролетел мимо Лиги чемпионов
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Азербайджана
Сборная Швеции на ЧМ: они отправят Россию на Канаду или США
Без Глушакова, но с 3 очками. «Спартак» выиграл в Перми
«МЮ» — «Арсенал»: Мхитарян вернулся в основной состав гостей
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь