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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Селтик» разгромил «Рейнджерс» со счетом 5:0 и выиграл чемпионат Шотландии

В матче 2-го тура плей-офф чемпионов первенства Шотландии «Селтик» на своём поле разгромил «Рейнджерс».

Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Одсонн Эдуард, а ещё по голу на свой счёт записали Джеймс Форрест, Томас Рогич и Каллум Макгрегор.

Благодаря этому успеху лидирующий в турнирной таблице «Селтик» за три тура до конца турнира стал недосягаемым для ближайших преследователей, оформив победу в чемпионате страны в седьмой раз подряд и в 49-й раз в своей истории.

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