«Селтик» разгромил «Рейнджерс» со счетом 5:0 и выиграл чемпионат Шотландии

В составе победителей дубль оформил Одсонн Эдуард, а ещё по голу на свой счёт записали Джеймс Форрест, Томас Рогич и Каллум Макгрегор.

Благодаря этому успеху лидирующий в турнирной таблице «Селтик» за три тура до конца турнира стал недосягаемым для ближайших преследователей, оформив победу в чемпионате страны в седьмой раз подряд и в 49-й раз в своей истории.