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«Селтик» разгромил «Рейнджерс» со счетом 5:0 и выиграл чемпионат Шотландии
В матче 2-го тура
В матче 2-го тура
Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
В составе победителей дубль оформил Одсонн Эдуард, а ещё по голу на свой счёт записали Джеймс Форрест, Томас Рогич и Каллум Макгрегор.
Благодаря этому успеху лидирующий в турнирной таблице «Селтик» за три тура до конца турнира стал недосягаемым для ближайших преследователей, оформив победу в чемпионате страны в седьмой раз подряд и в 49-й раз в своей истории.