Не повторяйте ошибки Спаллетти. Почему «Интер» пролетел мимо Лиги чемпионов

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Замена Икарди на Сантона

Замена нападающего на защитника при победном счете — решение, за которое тренеров обычно ругают журналисты и свои же фанаты. Им не понять, сколько сил было отдано, как физических, так и моральных, чтобы получить искомое преимущество. А Спаллетти то и дело бросал свой взгляд на часы и на табло — он ждал финального свистка. И не верил своему счастью. Отсюда и взялась идея поменять уставшего Икарди и выпустить дополнительного игрока в оборону, к тому же высокого (рост Сантона под 190 см), для борьбы в воздухе. Любой на месте Спаллетти мог поступить бы также. Счет 2:1 к 85-й минуте матча с «Юве», в котором твоя команда действует в меньшинстве больше часа игры, невероятен. Поэтому лучше, посчитал Спаллетти, перестраховаться. Но футбол — жестокая игра, и два пропущенных гола в концовке превратили волевую и героическую победу «Интера» в тренерское поражение. Спаллетти еще долго будут припоминать эту замену, особенно если миланцы в итоге не выйдут в Лигу чемпионов.

Голы на последних минутах

Если посмотреть на весь сезон, то пропускать на последних минутах «Интер» любит и умеет. В матчах с «Фиорентиной» и «СПАЛом» в добавленное время были упущены важнейшие победы. В домашней встрече с «Удинезе» на 77-й минуте миланцы получили гол, который лишил их всех шансов даже на ничью. С «Сампдорией» — пропустили от Квальяреллы на 85-й и обеспечили себе нервную концовку. В дерби с «Миланом» — оформили автогол в начале заключительной десятиминутки, к счастью, точный удар с пенальти Икарди все исправил. Неделю назад в Вероне — снова позволили сопернику забить на 90-й. Ну и, разумеется, вчерашняя драма. Злополучный рикошет от Шкриньяра и светлая голова Игуаина выбросили в мусорную корзину все усилия хозяев добиться приемлемого для себя результата. И да, в этом тоже есть вина Спаллетти. Потеря игроками концентрации перед финальным свистком наверняка не раз была предметом для обсуждения на послематчевых разборах, но решить эту проблему тренерскому штабу так и не удалось.

Синдром больших матчей