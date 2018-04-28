Не повторяйте ошибки Спаллетти. Почему «Интер» пролетел мимо Лиги чемпионов

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поражение для всех»: США выдвинули ультиматум Канаде и ЕС - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Школьники растрогали учителя кроссовками его мечты
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Амкар0
Спартак М1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне4
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Атлетико
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе1
Жирона1
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Динамо К
Футбол. Зарубежный
21:45
Депортиво
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Генгам
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Ошибки Спаллетти. Почему «Интер» пролетел мимо Лиги чемпионов
СБР не стал предлагать новый контракт Рико Гроссу
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Не узнать: Эвелина Бледанс переборщила с фотошопом
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
14:35 (мск), источник: Советский спорт

Не повторяйте ошибки Спаллетти. Почему «Интер» пролетел мимо Лиги чемпионов

Поражение на «Джузеппе Меацца» от «Ювентуса» смело можно назвать тренерским.

Источник: Reuters

Замена Икарди на Сантона

Замена нападающего на защитника при победном счете — решение, за которое тренеров обычно ругают журналисты и свои же фанаты. Им не понять, сколько сил было отдано, как физических, так и моральных, чтобы получить искомое преимущество. А Спаллетти то и дело бросал свой взгляд на часы и на табло — он ждал финального свистка. И не верил своему счастью. Отсюда и взялась идея поменять уставшего Икарди и выпустить дополнительного игрока в оборону, к тому же высокого (рост Сантона под 190 см), для борьбы в воздухе. Любой на месте Спаллетти мог поступить бы также. Счет 2:1 к 85-й минуте матча с «Юве», в котором твоя команда действует в меньшинстве больше часа игры, невероятен. Поэтому лучше, посчитал Спаллетти, перестраховаться. Но футбол — жестокая игра, и два пропущенных гола в концовке превратили волевую и героическую победу «Интера» в тренерское поражение. Спаллетти еще долго будут припоминать эту замену, особенно если миланцы в итоге не выйдут в Лигу чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голы на последних минутах

Если посмотреть на весь сезон, то пропускать на последних минутах «Интер» любит и умеет. В матчах с «Фиорентиной» и «СПАЛом» в добавленное время были упущены важнейшие победы. В домашней встрече с «Удинезе» на 77-й минуте миланцы получили гол, который лишил их всех шансов даже на ничью. С «Сампдорией» — пропустили от Квальяреллы на 85-й и обеспечили себе нервную концовку. В дерби с «Миланом» — оформили автогол в начале заключительной десятиминутки, к счастью, точный удар с пенальти Икарди все исправил. Неделю назад в Вероне — снова позволили сопернику забить на 90-й. Ну и, разумеется, вчерашняя драма. Злополучный рикошет от Шкриньяра и светлая голова Игуаина выбросили в мусорную корзину все усилия хозяев добиться приемлемого для себя результата. И да, в этом тоже есть вина Спаллетти. Потеря игроками концентрации перед финальным свистком наверняка не раз была предметом для обсуждения на послематчевых разборах, но решить эту проблему тренерскому штабу так и не удалось.

Синдром больших матчей

Читайте также
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Интером», забив два гола в концовке

Лишь две победы одержал «Интер» в девяти матчах с топ-соперниками в нынешнем сезоне — над «Миланом» (3:2) и «Ромой» (3:1). Поражений набралось еще меньше — вчерашнее оказалось первым. Но шесть ничьих — это потеря 12 очков! Матчи с «Лацио», «Ювентусом» (оба в 1-м круге), «Миланом» (во 2-м круге), дважды с «Наполи», ко всему прочему, прошли без голов. И никого из конкурентов «Интер» не обыграл на своем поле (миланское дерби не в счет). Сложись все иначе и научи Спаллетти своих футболистов выигрывать большие матчи, боролся бы сейчас синьор Лучано за свое первое скудетто в карьере. А так — остается мечтать о месте в четверке. Победа «Лацио» над «Торино» сегодня практически лишит «Интер» шансов попасть в Лигу чемпионов. Для справки: в последний раз «нерадзурри» играли в главном клубном турнире Европы в сезоне-2011/12, когда Икарди еще выступал за молодежку «Сампдории».

Интер 2:3
Первый тайм: 0:1
Ювентус
28.04.2018, 21:45 основной раунд: 35-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Массимилиано Аллегри
Голы
52′ Мауро Икарди (Жоау Канселу) 9
65′ Андреа Барцальи 15
11 Дуглас Коста (Х. Куадрадо) 13′
37 Милан Шкриньяр 87′
9 Гонсало Игуаин (П. Дибала) 89′
Составы
Самир Ханданович 1
Жоау Канселу 7
Миранда 25
Милан Шкриньяр 37
Антонио Кандрева 87
Иван Перишич 44
18′ Матиас Весино 11
88′ Марсело Брозович 77
58′ 90′ Данило Д`Амброзио 33
Янн Карамо 17
81′ Рафинья 8
Борха Валеро 20
85′ Мауро Икарди 9
Давиде Сантон 21
1 Джанлуиджи Буффон
7 Хуан Куадрадо 5′
12 Алекс Сандру 77′
15 Андреа Барцальи 45′
24 Даниэле Ругани
9 Гонсало Игуаин
11 Дуглас Коста
14 Блэз Матюиди
5 Миралем Пьянич 80′ 21′
30 Родриго Бентанкур
6 Сами Хедира 61′
10 Пауло Дибала
17 Марио Манджукич 66′ 52′
33 Федерико Бернардески
Статистика
2 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 4
2 Угловые 8
7 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
«Давай сделаю тебе массаж». Шокирующая история отношений тренера и биатлонистки
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром
Прибывший в сборную из США нападающий удивился отсутствию Знарка
СБР не стал предлагать новый контракт Рико Гроссу
Сборная Швеции на ЧМ: они отправят Россию на Канаду или США
Капризов сыграет в звене с Анисимовым и Дадоновым в матче с чехами
«Реал» одержал домашнюю победу над «Леганесом»
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь