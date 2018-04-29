Интерес «Арсенала» к Энрике поостыл из-за завышенных требований тренера

По информации издания, это связано с завышенными, по мнению «канониров», финансовыми требованиями испанского специалиста. Ранее сообщалось, что Энрике запросил зарплату в более € 17 млн в год. При этом испанец якобы хочет иметь порядка € 230 млн на трансферы ближайшим летом для перестройки нынешнего состава лондонской команды.