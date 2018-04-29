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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Интерес «Арсенала» к Энрике поостыл из-за завышенных требований тренера

В последние часы интерес лондонского «Арсенала» к кандидатуре Луиса Энрике на пост главного тренера команды поостыл, сообщает The Times.

Источник: Reuters

По информации издания, это связано с завышенными, по мнению «канониров», финансовыми требованиями испанского специалиста. Ранее сообщалось, что Энрике запросил зарплату в более € 17 млн в год. При этом испанец якобы хочет иметь порядка € 230 млн на трансферы ближайшим летом для перестройки нынешнего состава лондонской команды.

Пост главного тренера «Арсенала» освободится по окончании нынешнего сезона в связи с уходом из клуба Арсена Венгера. Среди других кандидатов в качестве преемника французского специалиста назывались бывший полузащитник лондонцев Патрик Виера, в настоящее время возглавляющий «Нью-Йорк Сити», а также помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета.

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