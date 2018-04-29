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12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан: Бэйл и Бензема останутся в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан уверен, что нападающие «сливочных» Гарет Бэйл и Карим Бензема останутся в клубе на следующий сезон.

Источник: Reuters

«Мы нуждаемся в них, и я сделаю всё возможное, чтобы на них не оказывалось давление извне. Они останутся с нами. Знаю, что все наши футболисты хотят выходить на поле и играть, но это невозможно. И мои слова обращены не только к Бэйлу и Бенземе, но и ко всем остальным. Мы должны стоять друг за друга, работать слажено, ведь до конца сезона остался лишь месяц», — приводит слова Зидана Football Espana.

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