Зидан: Бэйл и Бензема останутся в «Реале»

«Мы нуждаемся в них, и я сделаю всё возможное, чтобы на них не оказывалось давление извне. Они останутся с нами. Знаю, что все наши футболисты хотят выходить на поле и играть, но это невозможно. И мои слова обращены не только к Бэйлу и Бенземе, но и ко всем остальным. Мы должны стоять друг за друга, работать слажено, ведь до конца сезона остался лишь месяц», — приводит слова Зидана Football Espana.