Гаттузо: «Милан» достиг дна, мы опозорили форму, которую носим
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо перед игрой с «Болоньей» рассказал, как его команда пережила сенсационное поражение от «Беневенто» (0:1), уже покинувшего элитный дивизион.
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо перед игрой с «Болоньей» рассказал, как его команда пережила сенсационное поражение от «Беневенто» (0:1), уже покинувшего элитный дивизион.
«У нас не было никаких конфликтов: мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это. Мы опозорили форму, которую носим.
У меня были билеты, чтобы улететь с семьёй на пару дней в Испанию, но я отменил поездку. Мы все остались здесь, чтобы хорошо поработать.
Руководство «Милана» находится со мной в тесном контакте. Мы все знаем, что нам нужно делать и где мы можем прибавить.
Нельзя ощущать себя семикратными обладателями Кубка чемпионов. Нам нужны настрой и желание.
Мы должны изменить свой уклад сознания. Только лишь ног недостаточно, в настоящий момент нам
|Дженнаро Гаттузо
|Роберто Де Дзерби
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Маурицио Мариани (Италия)