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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаттузо: «Милан» достиг дна, мы опозорили форму, которую носим

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо перед игрой с «Болоньей» рассказал, как его команда пережила сенсационное поражение от «Беневенто» (0:1), уже покинувшего элитный дивизион.

Источник: AFP 2018

«У нас не было никаких конфликтов: мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это. Мы опозорили форму, которую носим.

У меня были билеты, чтобы улететь с семьёй на пару дней в Испанию, но я отменил поездку. Мы все остались здесь, чтобы хорошо поработать.

Руководство «Милана» находится со мной в тесном контакте. Мы все знаем, что нам нужно делать и где мы можем прибавить.

Нельзя ощущать себя семикратными обладателями Кубка чемпионов. Нам нужны настрой и желание.

Мы должны изменить свой уклад сознания. Только лишь ног недостаточно, в настоящий момент нам чего-то не хватает, — сказал итальянец.

Милан 0:1
Первый тайм: 0:1
Беневенто
21.04.2018, 21:45 Зрители: 47655 основной раунд: 34-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Роберто Де Дзерби
Голы
33 Пьетро Йеммелло (Н. Виола) 29′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
Кристиан Сапата 17
Леонардо Бонуччи 19
Рикардо Родригес 68
Джакомо Бонавентура 5
90+4′ Франк Кессье 79
Патрик Кутроне 63
72′ Лукас Билья 21
82′ Мануэль Локателли 73
62′ Андре Силва 9
Никола Калинич 7
49′ Фабио Борини 11
Хесус Хоакин Сусо 8
81 Кристиан Пуджони
3 Гаэтано Летиция
6 Берат Джимсити
16 Алин Тошка
83 Бакари Санья 59′
8 Данило Катальди
30 Раньери Гимарайнш Сандру
31 Филип Джуричич
14 Николас Виола 77′
26 Витторио Париджини 90+4′
33 Пьетро Йеммелло 62′
25 Шейк Тидиан Диабате 74′ 80′
99 Энрико Бриньола 68′
23 Лоренцо Венути
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 1
4 Угловые 1
13 Фолы 7
3 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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