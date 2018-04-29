Гаттузо: «Милан» достиг дна, мы опозорили форму, которую носим

Источник: AFP 2018

«У нас не было никаких конфликтов: мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это. Мы опозорили форму, которую носим.

У меня были билеты, чтобы улететь с семьёй на пару дней в Испанию, но я отменил поездку. Мы все остались здесь, чтобы хорошо поработать.

Руководство «Милана» находится со мной в тесном контакте. Мы все знаем, что нам нужно делать и где мы можем прибавить.

Нельзя ощущать себя семикратными обладателями Кубка чемпионов. Нам нужны настрой и желание.