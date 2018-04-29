Футболисты «Луча» добились первой победы в высшей лиге чемпионата Беларуси
28 апреля. Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Луча» одержали первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает, корреспондент БЕЛТА.
28 апреля. Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Луча» одержали первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает, корреспондент БЕЛТА.
Дебютанты элитного дивизиона в домашнем матче 5-го тура выиграли у могилевского «Днепра» со счетом 2:0. Уже на 2-й минуте встречи Роман Грибовский забил первый мяч в ворота гостей, а еще через 14 минут Дмитрий Каплунов удвоил результат.
Результаты других встреч: БАТЭ (Борисов) — «Слуцк» — 3:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо» (Минск) — 1:0, «Гомель» — «Ислочь» (Минский район) — 1:2, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:3, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск) — 0:2.
Заключительные встречи этого тура пройдут в воскресенье, 29 апреля: «Смолевичи» — «Витебск», «Городея» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Положение в лидирующей группе лидеров таково: БАТЭ — 15 очков (5. матчей), «Динамо» (Минск) — 13 (5), «Слуцк» — 8 (5), «Днепр» — 8. (4).