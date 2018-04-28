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28 апреля, источник: Советский спорт

Нобель Арустамян: «Локомотив» предлагает Балотелли контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что «Локомотив» проявляет интерес к форварду «Ниццы» Марио Балотелли.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, Балотелли входит в сферу интересов «Локомотива». Первые контакты между клубом и агентом игрока Мино Райолой были еще зимой, когда стало понятно, что Марио не продлит контракт с «Ниццей».

«Локомотив» предлагает итальянцу довольно высокую зарплату — в районе четырех миллионов евро в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой.

Вполне возможно, что «Локомотив» и Балотелли продолжат общаться между собой", — сказал Арустамян в программе «Секретные материалы» на Youtube.

В текущем сезоне 27-летний Марио Балотелли провел 34 матча за «Ниццу» и забил 2 мяча при одной голевой передаче.

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