Нобель Арустамян: «Локомотив» предлагает Балотелли контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что «Локомотив» проявляет интерес к форварду «Ниццы» Марио Балотелли.
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что «Локомотив» проявляет интерес к форварду «Ниццы» Марио Балотелли.
«Действительно, Балотелли входит в сферу интересов «Локомотива». Первые контакты между клубом и агентом игрока Мино Райолой были еще зимой, когда стало понятно, что Марио не продлит контракт с «Ниццей».
«Локомотив» предлагает итальянцу довольно высокую зарплату — в районе четырех миллионов евро в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой.
Вполне возможно, что «Локомотив» и Балотелли продолжат общаться между собой", — сказал Арустамян в программе «Секретные материалы» на Youtube.
В текущем сезоне 27-летний Марио Балотелли провел 34 матча за «Ниццу» и забил 2 мяча при одной голевой передаче.