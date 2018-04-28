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Гол Фабрегаса принёс «Челси» победу над «Суонси»
«Челси» победил «Суонси Сити» в матче 36-го тура английской
«Челси» победил «Суонси Сити» в матче 36-го тура английской
Автором единственного гола стал полузащитник лондонского клуба Сеск Фабрегас, отличившийся на 4-й минуте после передачи хавбека Эдена Азара.
«Челси», набрав 66 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице английского первенства, «Суонси» (33) — 17-е.
В следующем туре «Челси» на своём поле сыграет с «Ливерпулем», а «Суонси» в гостях встретится с «Борнмутом».
|Карлуш Карвальял
|Антонио Конте
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)