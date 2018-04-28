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23:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Фабрегаса принёс «Челси» победу над «Суонси»

«Челси» победил «Суонси Сити» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Источник: Reuters

Автором единственного гола стал полузащитник лондонского клуба Сеск Фабрегас, отличившийся на 4-й минуте после передачи хавбека Эдена Азара.

«Челси», набрав 66 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице английского первенства, «Суонси» (33) — 17-е.

В следующем туре «Челси» на своём поле сыграет с «Ливерпулем», а «Суонси» в гостях встретится с «Борнмутом».

Суонси 0:1
Первый тайм: 0:1
Челси
28.04.2018, 19:30 основной раунд: 36-й тур Liberty Stadium
Главные тренеры
Карлуш Карвальял Антонио Конте
Голы
4 Сеск Фабрегас (Э. Азар) 4′
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Майк ван дер Хорн 5
Алфи Моусон 6
Кайл Нотон 26
Ки Сон Ен 4
Сэмюэл Клукас 17
Джордан Айю 18
15′ Андре Айю 19
81′ Мартин Ольссон 16
Уэйн Раутледж 15
63′ Коннор l Робертс 52
Том Кэрролл 14
58′ Энди Кинг 24
Натан Дайер 12
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
24 Гэри Кэйхилл
28 Сесар Аспиликуэта
33 Эмерсон
7 Н`Голо Канте
14 Темуе Бакайоко
15 Виктор Мозес 30′
4 Сеск Фабрегас 81′
11 Родригес Педро
10 Эден Азар 81′
22 Виллиан
18 Оливье Жиру 85′
9 Альваро Мората
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 3
1 Угловые 2
13 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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